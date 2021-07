Jugador de la MLS sorprende a su novia al pedirle matrimonio en pleno juego (Video)

julio 9, 2021 - 11:50 am

El jugador de la MLS Hassani Dotson le propuso matrimonio a su novia tras culminar el partido entre Minnesota United y San Jose Earthcuakes.

El mediocampista estadounidense del Minnesota invitó a pareja Petra Vuckovic al terreno de juego, y de forma inesperada se hincó ante todos los presentes en el Allianz Field, para así entregarle el anillo y colocárselo.

Los aficionados presentes aplaudieron tras dicho acontecimiento y la novia del futbolista levantó su mano ya con el anillo colocado para cerrar con la escena sumamente romántica.

El momento mágico fue compartido por el club, quien celebró la unión de su jugador con su futura esposa, dejando un momento lindo en la jornada de la MLS.

Dotson y Vuckovic tienen una relación de noviazgo de cinco años, y ya planean su boda. «Me gustó, así que le puse un anillo», escribió el futbolista en su Instagram tras colgar el video. El partido entre Minnesota United y San Jose Earthcuakes terminó en empate a dos goles y

SHE SAID YES 💍

CONGRATS TO HASSANI AND PETRA pic.twitter.com/Jl5fYxP01M

— Minnesota United FC (@MNUFC) July 4, 2021