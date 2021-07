Josef Martínez marcó un golazo en la derrota de Atlanta ante Orlando (+Video)

julio 31, 2021 - 11:05 am

El venezolano Josef Martínez volvió a ver puerta este viernes 30 de julio, anotando el primer gol en la caída 3-2 del Atlanta United ante el Orlando City.

Martínez, que no había metió un gol desde el 23 de mayo, abrió el marcador a los 47 segundos, tras recibir una asistencia de Brooks Lennin y mandar el balón al fondo de la red con un potente derechazo desde fuera del área.

Antes de finalizar la primera parte, Kyle Smith emparejó el marcador después de un pase de Nani en el 43′. Atlanta volvió a adelantarse en el 66′ por medio de Marcelino Moreno.

Orlando no se rindió y al 79′ Silvester van der Water puso la paridad en el marcador, que luego Nani se encargó de romper para darle la victoria a los dirigidos por Oscar Pareja en el 87′.

It only took 47 seconds for @JosefMartinez17 to do THIS. pic.twitter.com/iD6ng2DrCq

— Atlanta United FC (@ATLUTD) July 31, 2021