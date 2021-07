José Sánchez ‘Mazuco’: Queremos rescatar al Zulia, el cambio se da con la participación

julio 11, 2021 - 6:38 pm

«Que los jóvenes zulianos que se han ido, regresen al país y ayuden a recuperar el estado»

El candidato a la Gobernación del estado Zulia, por el partido Acción Ciudadana, José Sánchez Mazuco, visitó Noticia al Día para dar a conocer su propuesta de gobierno, si logra ser electo, el próximo 21 de noviembre.

Recordó que para dichos comicios, se han exigido algunas condiciones electorales, entre ellas, nuevo CNE, “como en efecto lo hubo”- comentó Mazuco-; presencia de la veeduría internacional; registro electoral actualizado; eliminación de puntos rojos; Plan República equilibrado y no parcializado; cese de inhabilitaciones políticas y la liberación de los presos políticos.

“Pretendemos participar porque el objetivo principal de un político es llamar a la participación. La abstención nos ha hecho un gran daño. Tenemos que buscar fórmulas alternas que verdaderamente produzcan un cambio y el cambio es llamar a la participación”, precisó.

El exdiputado de la Asamblea Nacional (AN), en dos periodos, señaló que se encuentra estimulando el voto en diversas jornadas políticas que ha hecho por todos los municipios del estado Zulia y el país. “Que este 21-N, la gente salga a votar, porque eso fortalece la democracia”, dijo durante la entrevista con NAD.

Sobre unas eventuales primarias

Mazuco indicó que, por ahora, no están previstas unas elecciones primarias. “En nuestra organización, por ahora, no están previstas unas primarias. Nadie ha tocado ese tema y, prácticamente, los partidos políticos no creen en el actual CNE. Es poco probable unas primarias”, sentenció.

Plan de gestión

El Exsecretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, condenó, una vez más, las condiciones en las que se encuentra la región. “Mi estado está afectado severamente por la desidia gubernamental. Cuando uno hace un recorrido, desde la capital hasta el Zulia, ve como Caracas tiene un gran auge comercial y mercantil; los hoteles full, los restaurantes full, no hay problemas de combustible, no se va la luz, no se va el agua (…). En Valencia, las industrias con gran auge. Barquisimeto igual. Cuando llegamos aquí, vemos que es un estado deprimido, empezando por la Lara Zulia, llena de huecos, sin señalización, sin un reflector, súper peligroso (…), con quema de basura. La ciudad está marchita y la soledad abunda; muchos negocios con santamarías abajo, producto de las extorsiones”.

Acotó: “Falta estimulo gubernamental para los emprendedores, empresarios, comerciantes ganaderos (…), quienes viven atemorizados por el cobro de vacunas e impuestos con tarifas dolarizadas. No tienen dinero para comprar fertilizantes porque están dolarizados y todos los días aumentan, no tienen gasolina para trasladar el ganado. Hace falta alguien que empuje y dinamice la economía zuliana, ofreciendo garantías jurídicas y personales. Muchos zulianos se han ido del país, pero incluso para otros estados”.

En este sentido, Mazuco indicó que si llega a la Gobernación, su radio de acción gubernamental se basará en cuatro ejes: Familia, salud, educación y seguridad.

Asegura que trabajará para que los jóvenes zulianos, que se han ido, regresen al país y ayuden a recuperar el estado. Asimismo, prometió la recuperación de la salud, con la renovación de los centros asistenciales y sus respectivas dotaciones; el rescate de las escuelas, a su juicio, abandonadas y vandalizadas «¿Cómo van a llamar a clases si las escuelas estan destruidas? ¿cómo van a dar clases si lo que está es la pura estructura de la escuelas?», cuestionó.

Finalmente, quien fue además jefe del Grupo Antisecuestro, Comandante de la Policía Regional y Director de la Disip Zulia, prometió poner mano dura contra la delincuencia. «Vamos a combatir, férreamente, a las bandas, a la delincuencia (…). Vamos a recuperar a nuestra policía. La policía está muy deteriorada. Vemos policías cuidando bodegones, markets, porque ahí reciben mejores beneficios; los vemos custodiando ganaderos y comerciantes para poder subsistir, porque apenas ganan tres dólares al mes.

Denunció que los policías llevan cinco años sin dotación de uniformes, ni unidades, mientras que, Sanipet, afirma Mazuco, no tiene insumos. «Los funcionarios me dicen, Comandante regrese», comentó Mazuco durante la entrevista.

Por último, envió un mensaje a los trabajadores de la administración pública regional: «Sus cargos y puestos estan garantizados. Se van a quedar quienes, realmente, quieren trabajar para rescatar al Zulia. No vengo a perseguir a nadie. Vamos a hacer del Zulia, un estado fuerte, prospero y seguro», concluyó.

