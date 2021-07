José Altuve y sus buenos números en 10 años en la MLB

julio 20, 2021 - 5:02 pm

El venezolano José Altuve cumplió este 20 julio 10 años de carrera en la MLB, donde ha jugado siempre con los Astros de Houston.

El pequeño gigante, con tan solo 21 años, debutó en un partido de los siderales contra los Diamondbacks de Arizona (2011) en el Minute Maid Park, que tuvo un aforo de casi 30 mil espectadores.

Altuve, quien alineó segundo en el orden al bate y como camarero de Houston, falló sus primeros tres visitas a la caja de bateo. Su primer hit en las Grandes Ligas llegó en la novena entrada ante los envíos del derecho Tyler Clippard.

10 years ago today, Jose Altuve made his major league debut AND had his first career hit. 10 years later, add 1,700 to that hit number. pic.twitter.com/eDSK8R4xVp

— Michael Schwab (@michaelschwab13) July 20, 2021