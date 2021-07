Jornada de vacuna contra la Covid de Dabajuro incluye a municipios Mauroa y Buchivacoa

julio 27, 2021 - 1:00 pm

La jornada de vacunación contra la Covid que se desarrolla en Dabajuro, ahora incluye a los municipios vecinos de Mauroa y Buchivacoa y serán atendidos en la terminal Pariente Marín; mientras que los residentes de Dabajuro recibirán la dosis en el Teatro Marlen Vidal, para darles así un mejor servicio. El horario para todos es de 8 am a 11 am. En ambos centros de vacunación se cumplen las medidas de bioseguridad indicadas por la OMS.

El anuncio lo hizo Francisca Tachy Oberto, alcaldesa del municipio Dabajuro, en la cadena semanal que transmite para informar de su gestión y las medidas de control ante la pandemia, destacó que solo se inmunizarán a quienes hayan recibido el mensaje de texto y se hará por estricto orden de llegada, es importante que tengan presente esta información; es factible que hayan excepciones para personas con discapacidad u otra condición que sea delicada, que será autorizada por el equipo de salud encargado de esta actividad.

Aprovechó la alcaldesa Oberto para reconocer el trabajo incansable de quienes laboran en los centros de salud Hospital José Enrique Zavala, Asic Doña Inés de Reyes y el SRI, coordinados por la Dra. Eddy Chirinos y el apoyo consecuente del Dr. Jesús Osteicochea, autoridad única de salud de Falcón; a esta obra se suma la mano bondadosa de los pasantes de medicina de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, de las iglesias, de los comerciantes y del poder popular.

Al referirse al suministro de medicamentos indicó Tachy Oberto que la semana pasada se atendieron 723 personas, incluyendo casos de patologías específicas; también se cumple con el programa a madres lactantes quienes reciben leche para mejorar la calidad de vida del recién nacido y a través del Instituto Nacional de Nutrición se entregan alimentos a las familias más vulnerables.

Se mantiene el cuidado de los pacientes de hemodiálisis, recordó la alcaldesa Oberto, especificando que durante 24 años se les ha garantizado el transporte gratuito a Coro y en la medida de las posibilidades se le donan medicinas.

Detalló la alcaldesa Tachy que por sospecha de Covid acudieron 83 personas al servicio de triaje respiratorio y por casos comprobados se mantienen los 110 pacientes de la semana pasada; hay 53 casos activos leves, 19 casos activos moderados, 8 activos críticos y 3 fueron dados de alta. En el SRI están recluidos 11 pacientes; a Coro fueron referidos 3 personas y lamentablemente hubo 2 muertos, ante estas pérdidas hizo llegar sus condolencias a sus familiares.

Para continuar la batalla contra el virus es necesario mantener medidas de control que regirán de para el comercio en horario corrido de lunes a sábado hasta las 3 pm; a partir de esa hora es radical estricto y se sugiere que nadie salga de sus casas hasta el lunes a las 6 am. El delivery funcionará hasta el sábado de 6 pm a 10 pm, solo para comida rápida y panaderías”, precisó la autoridad municipal.

En cuanto a la activación de las farmacias móviles populares, indicó la primera autoridad municipal que ya se capacitó al personal y se está esperando a la asignación de la unidad por parte de la Gobernación del Estado Falcón, Víctor Clark, cuya gestión hizo posible que este programa social llegue a este municipio para beneficiar al pueblo, con un descuento hasta del 70%.

Finalmente Tachy se refirió a mejoras en el suministro de gasolina cuya responsabilidad está a cargo del Capitán Gil y gracias al apoyo de los usuarios se ha logrado organizar para que haya una distribución justa del combustible, acatando las normas de bioseguridad, que son la mayor prevención ante este virus letal.

(Alcaldía de Dabajuro-Mippci)