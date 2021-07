Jorge Rodríguez reitera la «participación» de la oposición en los hechos de la Cota 905

julio 20, 2021 - 6:23 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), se refirió este martes a los hechos desestabilizadores de la Cota 905, donde fue aplicada la Operación “Gran Cacique Indio Guaicaipuro” a la vez que hizo un llamado a los partidos de oposición y los medios de comunicación del país.

Rodríguez reiteró, durante una sesión de la Asamblea Nacional, la acusación de dirigentes del partido Voluntad Popular, entre ellos Juan Guaidó, Freddy Guevara, Leopoldo López y Gilber Caro, entre otros, sobre su participación en los hechos registrados en la Cota 905.

“Es evidente la participación de la extrema derecha, con apoyo de Estados Unidos y Colombia, en los hechos violentos en la Cota 905. Por ello se activó al Operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro”, expresó Rodríguez durante su intervención en la sesión de la asamblea de este martes.

Así mismo, denunció que desde Florida se contratan asesinos y mercenarios para atacar a otros países.

Sobre Gilber Caro, reiteró que “como gobierno tenemos que revisar que una persona sea indultado varias veces y sea reincidente en delitos de corrupción”.

“Pronto sabremos en dónde están los reales que le pertenecen a los que pagan impuestos en EEUU, Morómeros, CITGO”, recalcó.

En cuanto al proceso de negociación y diálogo, Rodríguez dijo que “vamos a ir a un diálogo con los actores políticos que firmen un papel y prometan que se desligan de cualquier acto de violencia y si no les gusta, muchas gracias no nos interesa participar (…) No vamos a hablar con los que arremeten contra la soberanía, nuestro pueblo”, aseveró.

El presidente de la AN hizo un llamado a los partidos políticos, “abandonen en expediente de las solidaridades automáticas y recalcó que todos los intentos de desestabilización no respetan la ideología política de la gente, todos somos víctimas”.

De igual manera dijo a los medios de comunicación que deben atender el llamado de la población, y denunció que algunos “se dan hasta un plazo de 6 meses para decir que las denuncias que hacemos es verdad”. “Para ellos la única prueba que aceptan es el cuerpo sin vida de un dirigente de la Revolución”, sostuvo.

Recordó que desde el 25 de febrero de 2019 se denunció un intento de incursión militar en Venezuela y los medios de comunicación desestimaron tal denuncia. “Ocho semanas despúes los medios reconocieron que era como lo denunciamos, igual pasó cuando denunciamos los campamentos paramilitares de Colombia, así pasó tal cual en la Cota 905, lo denunciamos y los medios una vez más callaron”, rememoró.

En medio del debate fue aprobado el Acuerdo en respaldo a la Operación “Gran Cacique Indio Guaicaipuro”, ejecutada por el gobierno nacional para devolver la paz y tranquilidad al pueblo caraqueño.

El Acuerdo respalda las acciones emprendidas por el gobierno a través de la Operación, repudia las accuiones de auspicio a la crimilaidad vinculado a intereses foranoes, exaltó la valentia de las mujeres y organismos de seguridad ciudadana, y entregar el presente acuerdo ante la ministra Carmen Teresa Meléndez.

Lea también: Encuesta: 62,6% de los venezolanos considera que se debe sustituir el método 7+7

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día