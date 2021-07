JLo cumple hoy 52 años (Videos)

julio 24, 2021 - 12:06 am

Jennifer Lynn Lopez1​ (Nueva York, 24 de julio de 1969), más conocida como Jennifer Lopez o J.Lo, es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y perfumista estadounidense.

Su interés para llegar a la fama surgió de tener un papel secundario en la película My Little Girl. En 1991, obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz. También protagonizó la primera entrega de la seri cinematográfica Anaconda (1997).

Al año siguiente, con la película Out of Sight (1998), logró cobrar dos millones de dólares y además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera. En 1999 debutó como cantante con su sencillo If You Had My Love que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6 (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional.​

Con el lanzamiento simultáneo de su segundo álbum de estudio, J.Lo, y su película The Wedding Planner en 2001, Lopez se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno en el cine y en su álbum en la misma semana, Récord Guinness que nadie le ha quitado.

Su álbum de remezclas de 2002, J to tha L-O!: The Remixes, se convirtió en el primero en la historia en debutar en el número uno en el Billboard 200, e incluye el sencillo número uno Ain’t It Funny (Murder Remix). Más tarde ese año, lanzó su tercer álbum de estudio, This Is Me… Then, que contiene los sencillos Jenny from the Block y All I Have, y lanzó su película Sucedió en Manhattan (2002) que gozó un gran éxito en taquilla.

Después de protagonizar Gigli (2003) junto a Ben Affleck, una película que no tuvo el éxito esperado, Lopez posteriormente protagonizó las exitosas comedias románticas ¿Bailamos? (2004) y Monster-in-Law (2005). Su cuarto álbum de estudio Rebirth (2005) certificó platino en los Estados Unidos e incluye su éxito Get Right que logró buenas ventas en varios países.

Su quinto álbum de estudio, Como ama una mujer (2007) alcanzó el puesto número diez en el Billboard 200 y número uno en la lista de Top Latin Albums de Estados Unidos el cual rompe récord con las ventas más altas para un artista que hace su debut en un álbum en español.

Después de un periodo de descanso relativamente largo, en 2011 logró volver a situarse como estrella mundial, tras unirse como juez en American Idol y lanzar su sencillo más exitoso hasta la fecha On The Floor, que fue el tema de artista femenina más vendido de ese año, situándose número 1 en más de 37 países, también fue la primera mujer en alcanzar las 500 millones de reproducciones en la historia de YouTube y hasta la fecha cuenta con más de 1,15 billones de reproducciones.

​ Hasta 2016, este sencillo había vendido más 11 millones de copias en el mundo, siendo uno de los sencillos digitales más vendidos de toda la historia.​ En junio de 2012 realizó su primera gira mundial llamada Dance Again World Tour, por su álbum Dance Again: The Hits, comenzando la gira en la ciudad de Panamá, recorrió Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía, África y Sudamérica. En el 2013 anunció que haría una película en 3D de su gira llamada Dance Again 3D que incluiría además de los conciertos, cómo se realizó la gira y cómo enfrentó su divorcio con Marc Anthony.

En 2013 López firmó como productora ejecutiva de la serie de televisión The Fosters. La serie se estrenó en ABC Family en junio de 2013 y tuvo bastante éxito de audiencia por lo cual obtuvo cinco temporadas. En 2016 protagonizó y fue la productora ejecutiva de la serie Shades of Blue la cual tuvo tres temporadas y fue ganadora de un premio People’s Choice Awards como Mejor Actriz de TV.

Ese año comenzó su primera residencia de conciertos en Las Vegas llamada Jennifer Lopez: All I Have, las ventas brutas de boletos de Jennifer superaron los $100 millones de dólares, logrando así ser la residencia que más rápido llegó a esa cifra en la historia en esa ciudad, también logró ser la artista latina con la residencia más lucrativa en Las Vegas.

​En 2017 lanzó el exitoso show de competición de baile de TV World Of Dance donde ella es juez y productora ejecutiva, el programa ya lleva tres temporadas y una cuarta confirmada.

