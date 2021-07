Japón quedó en shock tras la eliminación de la estrella Kohei Uchimura en Tokio 2020

julio 26, 2021 - 11:15 am

Todo Japón quedó consternado tras la eliminación de la estrella de la gimnasia Kohei Uchimura en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

«El Emperador», de 32 años, sufrió una caída el sábado en las calificaciones del concurso de barra fija, única competencia que participaba en esta justa.

Uchimura buscaba un ejercicio dificilísimo, con una dificultad de 6,6, en el que había tres movimientos aéreos arriesgadísimos. El nipón no pudo completar la parte final del ejercicio, y cayó al suelo en el tapiz del Ariake Arena.

Kohei Uchimura lamentó su eliminación en Tokio 2020

«No quiero pensar en mi actuación, porque sé que fracasé. Ya pasó mi momento, tengo que pensar con calma en mi futuro.”, decía con sinceridad nipona Uchimura, quien salió entristecido tras su participación en la barra fija.

La estrella japonesa culminó con 13.866, que no fue suficiente para meterse en la final del aparato. El doble campeón olímpico del concurso general, que participaba disminuido por una lesión en el hombro, había renunciado antes a participar en las barras paralelas, una prueba en la que estaba inscrito.

“Al ver a mis jóvenes compañeros, me di cuenta que los protagonistas de hoy son ellos, serán los líderes de la gimnasia del mundo. Siento que no soy necesario. Me dará envidia si ganan el oro en estos Juegos”, destacó.

Kohei Uchimura es uno de los más grandes gimnastas de la historia, con un total de tres títulos olímpicos y diez mundiales.

Alberth Josue Piña/Agencias

