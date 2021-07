Instagram censuró fotografía de Ricky Martin junto a su hijo

julio 6, 2021 - 10:48 pm

Ricky Martin volvió a vivir una situación de homofobia luego de que la red social Instagram censurara una foto en la que aparecía dándole un beso a uno de sus hijos.

Los actos se produjeron desde la cuenta de fanáticos @ricky_martin_arte y según la plataforma, fue eliminada por ir en “contra de las normas” en cuanto al contenido que se publica.

“¿Cuándo una foto de un padre y un hijo va en contra de las pautas de Instagram? Cuando a los homófobos no les gusta e Instagram borra tu foto #RickyMartin #HomofobiaÉCrime #RickyMartinArte”, compartió la misma cuenta, junto a una captura de pantalla en la que mostraba como había sido censurada.

Poco despúes, a través de una historia en Instagram, Ricky Martin compartió la publicación y comentó “Esta foto fue reportada? Este es mi hijo”, mostrando su claro descontento y catalogando el caso de homofóbico.

Los comentarios de los usuarios y fanáticos no se hicieron esperar. Incluso, hubo quienes comentaron que solo fue un error del algoritmo, mientras que otros opinaron que fue un acto de homofobia. La acción de parte de Instagram llega unos días después de que el boricua hiciera una reflexión sobre la aceptación de la diversidad.

En la publicación, señaló que hacía una semana había subido unas fotos junto a su esposo Jwan Yosef para una edición especial de la revista CAP 74024 como parte de la celebración por el Mes del Orgullo LGBTQ+.

Además de resaltar que para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar su orgullo, reveló que no esperaba la reacción de muchas personas como consecuencia de esas fotos publicadas y que experimentó el mismo sentir que tuvo hace varios años antes de compartir públicamente acerca de su orientación sexual, pero que ya no lo paraliza, sino que es libre y feliz.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser. Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto”, rezaba parte de la publicación.

