¡Iniciaron las competencias deportivas de los Juegos Olímpicos de Tokio!

Dos días antes de la ceremonia de apertura oficial, las competencias deportivas de los Juegos Olímpicos de Tokio comenzaron este miércoles 21 de julio en Fukushima a las 9:00 de la mañana, hora local, con el inicio del torneo de sóftbol, con un duelo entre las selecciones femeninas de Japón y Australia.

Los organizadores de los Juegos, aplazados un año por la pandemia del covid-19, decidieron el gesto simbólico de arrancar el gran evento en Fukushima, una zona golpeada por el accidente nuclear de marzo de 2011 tras un potente sismo de magnitud 9,0 y un gigantesco tsunami.

Con el aumento de casos de infecciones por covid-19, los considerados «Juegos de la reconstrucción» se disputarán prácticamente a puerta cerrada.

Fue por lo tanto en un estadio con únicamente los equipos, los cuerpos técnicos, los directivos y los periodistas donde las japonesas, campeonas olímpicas en Pekín 2008 en la última vez que el sóftbol había sido olímpico, dieron inicio el torneo y a los Juegos.

Anthems and then we are underway. 🇦🇺v 🇯🇵 #tokyo2020 #OlympicSoftball Live scoring available here 👉🏼 https://t.co/QYpJNTuY4H pic.twitter.com/4smnS2y5My

— WBSC ⚾🥎 #Tokyo2020 (@WBSC) July 21, 2021