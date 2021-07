Indios de Cleveland pasará llamarse a Guardianes a partir del 2022

La elección de Guardianes sin duda será criticada por muchos de los aficionados del equipo, muchos de los cuales reaccionaron molestos rápidamente en las redes sociales.

Guardianes de Cleveland es el séptimo nombre que tendrá la franquicia de Ohio tras ser fundada como Gran Rapids Rustlers(1894-1899), y posteriormente pasarse a llamar Cleveland Lake Shores (1900), Cleveland Bluebirds (1901), Cleveland Broncos (1902), Cleveland Naps (1903-1914) y Cleveland Indians (1915-2021).

