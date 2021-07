Horror en la «línea 5» del metro durante las inundaciones en China (+Videos)

julio 21, 2021 - 7:18 am

Una mano con las uñas pintadas empujando la ventana de un vagón mientras un torrente de agua se desliza por el túnel del metro es una de las imágenes de desesperación compartidas en las redes sociales durante la trágica inundación del metro de la ciudad de Zhengzhou (centro este del país).

Al menos doce personas murieron y cinco resultaron heridas por la inundación del metro, según las autoridades de esta ciudad de la provincia de Henan (centro este), de más de 10 millones de habitantes.

Tanto en la red social china Weibo como en los medios locales, se podían ver fragmentos de este horror: vídeos grabados como un último testimonio ante lo peor, con el agua a altura del pecho dentro de unos vagones de la «Línea 5» atestados en la hora punta.

Los pasajeros, algunos pasmados, otros en pánico, observan cómo sube el nivel del agua a su alrededor, con los andenes sumergidos por el agua marrón de las inundaciones y los padres subiendo a hombros a sus hijos.

En otro vídeo se observa a una mujer con las uñas pintadas, empujando concienzudamente la ventana del vagón, un emocionante signo de incredulidad ante la subida de las aguas, un signo de terror antes del inevitable desbloqueo de las puertas.

«El agua se colaba por los espacios entre las puertas, cada vez más y más, los que podían se subían a las sillas del vagón», dijo otra mujer en Weibo.

Esta persona se encontraba volviendo a casa hacia las cinco de la tarde del martes, cuando su tren se detuvo entre dos estaciones cercanas al centro de la ciudad.

Otro usuario de Weibo contó que fue obligado a quedarse en el vagón después de un intento fallido de evacuación.

«En la media hora siguiente, el nivel del agua no paraba de subir dentro del vagón, de los tobillos a la rodilla, y luego hasta el cuello».

«Se saltó la luz. Media hora después era difícil respirar», dijo.

Los supervivientes afirman que los padres levantaban a sus hijos por encima del torrente de agua mientras el pánico se apoderaba del vagón.

De repente, los socorristas rompieron los vidrios. El medio estatal afirma que también rescataron a los asustados pasajeros desde el techo de los vagones.

Un hombre llamado Zhang contó a la cadena de televisión estatal CCTV: «Mi camiseta, mi mochila, todo lo que podía quitarme, lo tiré. La gente a mi alrededor se aferraba a los pasamanos mientras una docena de nosotros escalábamos (fuera del túnel)».

Las fuertes tormentas que se produjeron en Zhengzhou desde el sábado provocaron esta tragedia.

Se alcanzaron récord de precipitaciones en la ciudad y sus alrededores, pero nada hacía pensar a sus vecinos lo que iba a ocurrir.

La red social se inundó de mensajes de familiares de los residentes en Zhengzhou, preocupados por no tener noticias de ellos ante la caída de las comunicaciones.

«¿Está el segundo piso en peligro? Mis padres viven ahí, pero no puedo conectar con ellos por teléfono», escribía una persona.

Henan province is home to 94 million people. The capital Zhengzhou received 200 mm of rainfall in one hour on Tuesday.

This unconfirmed video is thought to be from inside the subway in the province.

More about the floods here: https://t.co/5At9o0HRBU pic.twitter.com/x6HReXnmJg

— Akshat Rathi (@AkshatRathi) July 20, 2021