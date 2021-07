Hombre de 80 años pagó una cirugía con dos gallinas: «Se me cayeron las lágrimas», dijo el médico

julio 31, 2021 - 4:45 pm

El doctor Álvaro Ramallo Zamora, un urólogo que vive en la ciudad de Tarija, cerca a la frontera de Bolivia con Argentina, dice que se le «cayeron las lágrimas» cuando uno de sus pacientes llegó a su consultorio con dos gallinas como pago por una cirugía de próstata.

«Me embargó la emoción. Se me cayeron las lágrimas de verdad de ver esta nobleza. Hace años que no veía algo yo así… me transportó al pasado y me hizo recordar a mi padre», le dijo a CNN en Español Ramallo Zamora.

Su padre, quien fue urólogo en los años 60, murió hace 11 años.

«Muy emocionado y feliz, anoche este abuelito no tenía dinero para operarse de próstata, a lo que respondí que lo vamos a operar por la fundación Dr. José Ramallo Guillen, tal mi asombro cuando saca de regalo 2 gallinas para retribuirme la atención. Esto me emocionó y conmovió mucho y desde el cielo, querido papito, sé que estás feliz de saber que he seguido tus pasos en el bienestar de esta linda gente Chapaca humilde y sencilla…», escribió en Facebook.

El médico tomó una foto para inmortalizar el momento. En ella aparece con uno de los animales en sus brazos y el paciente Pedro Quintana, con un sombrero puesto y el otro animal en su mano.

«Me sentía mal», le dijo el hombre a CNN, agregando que no podía orinar bien.

«Yo vivo solito allá en Santa Lucía», dijo Quintana, de 80 años, señalando su espalda tratando de ubicar el dolor.

Quintana, quien dice no tener hijos, vive en la región, a unas tres horas de Tájira donde fue operado, en el sur de Bolivia. Cuando el médico le dijo que tenía que someterse a una cirugía «se puso triste», dijo el doctor Ramallo. Entonces se fue y regresó con dos gallinas.

Quintana dice que lo hizo porque le tiene cariño al médico y quería agradecerle.

Ramallo cuenta que aceptó feliz las gallinas porque entiende el agradecimiento de la gente del campo, y además recordó que en el pasado era así.

Dos gallinas como pago

Según Ramallo, cuando su paciente llegó, le pusieron una sonda y le informaron que debían operarlo.

«Él se pone un poco triste, lógicamente por el tema de la cirugía, que tiene un costo», dijo Ramallo a CNN. «Le dije que lo íbamos a hacer gratuitamente a través de la fundación. Entonces él cambia de cara y se va de mi consultorio y vuelve a la hora con dos gallinitas: un gallo y una gallina».

Los animales ya tienen nombre —Clotilde y Ramón— y se van a quedar con el doctor, dijo él.

«Mi mujer se emocionó, se sacó foto y son de la fundación ahora», dijo. «No las cocinamos, no haremos nada. Estamos muy contentos».

Quintana se encuentra en recuperación, según dijo el doctor a CNN, y probablemente este fin de semana le den el alta médica y vuelva a su casa, una noticia que recibió con una sonrisa de agradecimiento.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

CNN en español