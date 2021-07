Hijo mayor de Pepe Aguilar sale de la cárcel y rompe el silencio

julio 27, 2021 - 11:39 am

En 2017, José Emiliano, primogénito de Pepe Aguilar, fue acusado por el delito de tráfico de personas. Su sentencia fueron varios meses en prisión, el pago de una fianza y su reclusión en una clínica de rehabilitación por el consumo de drogas, donde permaneció seis meses. Ahora, el joven está en libertad y ha sido contratado como parte del equipo de trabajo de su padre y sus hermanos, a quienes acompaña en las giras. Ahora, habla por primera vez.

«Sí, ya estoy mucho más contento y agradecido con mi papá [Pepe Aguilar», mencionó al programa mexicano de televisión Ventaneando. «Lo que me pasó es algo que no me gustaría comentar ahorita».

El joven no quiso hablar de las razones por las que se quitó los tatuajes que tenía en el rostro, aunque confirmó que efectivamente, los había retirado. «Algo así, no tengo ningún comentario acerca de eso, pero sí [me quité los tatuajes]», mencionó.

El hijo mayor de Pepe Aguilar evitó cualquier comentario acerca de su exnovia Perla, quien lo acompañaba en aquella ocasión cuando fue detenido. Lo que sí dejó claro es que solo se dedica a la música pero como parte del equipo de trabajo de su papá, pero no competirá en el canto con sus hermanos Leonardo y Ángela. «No ahorita nada más estoy ayudando a mi papá, estoy muy agradecido con él. La verdad me ha ayudado mucho», concluyó.

Emiliano Aguilar estuvo acompañando a su familia, la cual asistió a la pasada ceremonia de los Premios Juventud. Además, está apoyando en la gira de espectáculos con jaripeo que es uno de los sellos de la famosa dinastía Aguilar.

El cantante y sus hijos, especialmente Leonardo Aguilar, se muestran con el corazón roto tras sufrir triste pérdida. Así fue su despedida.

La familia es lo más importante para Pepe Aguilar y así lo ha demostrado siempre. El artista y sus hijos están sumamente unidos, en lo bueno y en lo malo, por eso esta semana todos han sufrido un duro golpe tras vivir la pérdida de un ser muy especial.

Era su hijo Leonardo Aguilar quien con profundo dolor compartía esta muerte a través de las historias de Instagram.

«De ser un día cool se hizo un día triste, porque yo les cuento todo, les platico todo», se sinceró el también artista y cantante con cara seria.

«Acaba de fallecer un caballo mío, se llama El Guapo Campeón, un cuarto de milla que estaba muy viejito», explica apenado a todos sus seguidores.

Aunque asegura que su partida se debe a los años que ya tenía, igual el dolor es muy grande. «Era un caballo muy especial para mí que lo había entrenado Don Mariano Pedreo, un icono en la charrería», cuenta emocionado.

Su despedida estuvo llena de agradecimiento y amor. «Descansa en paz, Guapo Campeón, gracias por lo que me enseñaste», concluyó.

Una pérdida que afecta a toda la familia recién llegada de unas maravillosas vacaciones en Europa. Todos ellos amantes de los animales, especialmente los caballos, sintieron mucho la marcha de este pura sangre.

Los fans del clan no tardaron en mandarles mensajes de apoyo y cariño a todos, sobre todo a Leo, para consolarle en estos complicados momentos. Descansa En Paz, precioso Campeón.

