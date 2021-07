Heinze es destituido como DT del Atlanta United tras el incidente con Josef Martínez

julio 18, 2021 - 4:42 pm

El entrenador argentino Gabriel Heinze fue despedido por el Atlanta United este domingo 18 de julio tras cosechar solo dos victorias en 13 partidos de la presente campaña en la Major League Soccer (MLS).

El asistente Rob Valentino asumirá el cargo de forma interina en el equipo que suma cuatro derrotas y siete empates, ubicándose en el décimo lugar de la Conferencia Este de la MLS.

El argentino fue duramente criticado la última semana separar a Josef Martínez, delantero estrella del club, de los entrenamientos grupales del equipo.

Una decisión que el propio Heinze afirmó ser suya durante una rueda de prensa la semana pasada, sin ofrecer más detalles al respecto.

Powerful moment as the stadium chants Josef Martínez’ name during the club’s 1-0 loss to New England.

Martínez was not in the squad, just days after news came out he was training apart from the squad due by coach’s decree.pic.twitter.com/fzBftWUYBZ https://t.co/clrNwMQkeC

— FUTVE English (@FUTVEEnglish) July 18, 2021