Hamilton y Mercedes crean la fundación Ignite en apoyo a la diversidad

julio 27, 2021 - 2:38 pm

El siete veces campeón del mundo británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, y su escudería Mercedes anunciaron este martes 27 de julio la creación de una fundación «dirigida a promover la diversidad y la integración en el deporte del automovilismo».

Denominada ‘Ignite’, la fundación «centrará sus esfuerzos en el aumento del número de jóvenes talentos con ganas de entrar en la industria del deporte del automovilismo», y «procedentes de grupos menos representados» en ella.

«Estoy seguro que Ignite conllevará un cambio real y tangible en el deporte automovilismo», declaró Hamilton. «Durante 15 años fui uno de los pocos empleados negros de la Fórmula 1, y estoy orgulloso de que mi trabajo con Mercedes pueda permitir mejorar las cosas».

Luego de haber dado su apoyo públicamente al movimiento ‘Black Lives Matter’, el piloto de 36 años es uno de los estandartes de esta lucha. La creación de la fundación era una de sus exigencias en el momento de firmar su renovación este año, primero en febrero para la temporada 2021 y después en julio para 2022 y 2023.

Introducing Ignite…

…a new charity launched by @LewisHamilton and @MercedesAMGF1 which will focus on inspiring enthusiasm for motorsport through STEM (science, technology, engineering, and mathematics) education.#F1 https://t.co/paaW9aemjH

— Formula 1 (@F1) July 27, 2021