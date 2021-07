Hamilton tras su incidente en Silverstone: No me disculparé con Verstappen

julio 19, 2021 - 11:05 am

El inglés Lewis Hamilton aseguró que no se debe disculpar con el piloto de Red Bull, Max Verstappen, después del incidente que los dos protagonizaron en el Gran Premio de Gran Bretaña y en el que el neerlandés terminó por estrellarse contra el muro de la curva nueve.

«Desde mi punto de vista, no creo que esté en posición de tener que disculparme por nada. Estábamos allí corriendo», dijo el siete veces campeón mundial.

Ante esto, se mostró en contra de la sanción de 10 segundos que recibió por parte de los comisarios, misma que al final no terminó por influir en su rendimiento, ya que se subió a lo más alto del podio en Silverstone.

«No estoy de acuerdo con los comisarios, pero asumo mi sanción y sigo con mi trabajo. No voy a quejarme por ello. Todo el mundo va a tener una opinión diferente y a mí no me importa especialmente lo que la gente piense. Simplemente hago lo que hago y estoy muy agradecido por lo de hoy», afirmó.

Hamilton se llevó las críticas de los integrantes de Red Bull, incluyendo la del papá de Max, Jos Verstappen, quien tuvo amplia experiencia en la Fórmula 1 en la década de los 90.

Hamilton mencionó que no había visto las imágenes del incidente que protagonizó con Verstappen y el cual ocasionó la aparición de las banderas rojas.

“Realmente no he visto las imágenes, vi un clip rápido cuando volví al garaje, pero volveré y tendré tiempo para reflexionar sobre ello”, expuso frente a los medios de comunicación.

Leer más: Verstappen calificó como peligrosa la maniobra de Hamilton en Silverstone (+Video)

Lewis se limitó a señalar que tanto él y Max no buscarían que ninguno de los dos sufriera un daño físico. «Me enteré de que Max está en el hospital y eso definitivamente me preocupa. Ninguno de nosotros quiere que ninguno de nosotros se lesione, esa no es mi intención, así que espero que esté bien».

«Le llamaré después de esto para comprobar que está bien. Vivimos para luchar un día más, habrá muchas carreras difíciles y tenemos que aprender a encontrar un equilibrio decente», agregó el piloto de Mercedes.

La eliminación de Verstappen provocó que Hamilton se ponga a ocho puntos de distancia del piloto de la escudería austriaca, quien marcha en la primera posición con 185 puntos.

Verstappen and Hamilton collide!

The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.

The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa

— Formula 1 (@F1) July 18, 2021