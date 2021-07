Hallan con vida a un gato desaparecido en el edificio colapsado en Miami

julio 10, 2021 - 8:49 pm

Las esperanzas de las familias de reunirse con sus mascotas desaparecidas tras el derrumbe en Surfisde parecían haberse diluido por completo con la demolición de lo que quedaba en pie del edificio el domingo por la noche, pero este viernes un gato llamado Binx que vivía en el noveno piso de las Champlain Towers South Condo fue hallado sano y salvo.

El felino fue encontrado cerca de los escombros del edificio el jueves y trasladado después a Kitty Campus, una organización que cuida de gatos en Miami Beach (municipio fronterizo con Surfside).

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, le confirmó al diario Miami Herald que la mascota había sido reunida con sus dueños, aunque no ofreció más detalles por mantener la privacidad de la familia.

«Este gato ha estado merodeando el sitio de Champlain South por un rato y sigue quedándose aquí. Solo quiero que esto se sepa en caso de que pertenezca a alguna familia, para que ojalá y puedan reunirse», escribió en la red social Twitter la usuaria Miranda Ann este viernes.

Miranda the cat you posted about was a cat that fell from 904. Binx. He was just reunited. Can you message me? Your post was amazing. I want to thank you! pic.twitter.com/bTZsN2TuEc

— Campos Investigations – South Florida (@SouthFlorida_PI) July 9, 2021