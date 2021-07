Gustavo Ruiz: El 21N se hará un proceso de designación, no elecciones

julio 20, 2021 - 6:29 pm

El coordinador regional de Vente Venezuela, Gustavo Ruiz, señaló que la organización que representa ve con “alta preocupación” lo que llamó “el tema pseudo electoral”, por considerar que no se han establecido las condiciones políticas, ni técnicas para que se realicen elecciones en el país.

En lo que respecta al panorama político, indicó que “las actuaciones parciales de quienes detentan el poder, la forma como se eligió a los miembros del Consejo Nacional Electoral, el irrespeto hacia los derechos humanos, los derechos políticos y la imposibilidad de los ciudadanos para expresar su opinión”, indican que no hay un escenario propicio.

Con respecto a las condiciones técnicas para un proceso comicial, estima que no hay forma de cumplir con la cronología, de acuerdo a lo que establece la Ley de Participación Política. “No hay verificación del registro electoral, al menos 11 millones de ciudadanos venezolanos han sido cambiados de centro de votación, incluso fuera de la entidad donde residen, no aparecen registrados o tienen errores en sus datos”. A esto se suma, según asevera Ruiz, que “el algoritmo para asignar miembros de mesa está diseñado para favorecer a militantes del PSUV”.

Por otra parte, señaló que se pretende legitimar las elecciones regionales con la presencia de la misión técnica internacional, de visita en el país, la cual – expresó – no viene en representación de la Unión Europea, ya que no cuenta con el aval de la Eurocámara. Dijo que fueron comisionados por Josep Borrell, a quien considera un actor que “no es imparcial”, dada su tendencia socialista.

Cuestionó que Vente Venezuela no haya sido convocado para un encuentro con esta comisión, lo cual sí ocurrió con otras organizaciones de diferentes tendencias políticas. “A pesar de ello, nosotros queremos hacer escuchar nuestra voz y les oficiamos a los fines de ser escuchados, de llevarles los argumentos del caso. Estamos esperando ser recibidos”.

Agregó que la presencia de los rectores electorales Roberto Picón y Enrique Márquez no constituye garantía alguna de que el proceso del próximo noviembre sea distinto. “Las leyes deben cumplirse de forma incondicional y las directiva del CNE fue designada sin seguir los pasos que establece la Constitución Nacional”.

“No aceptamos la tesis de que el Consejo Nacional Electoral debe estar conformado en paridad, es decir, dos de la oposición, dos del oficialismo. Debe estar conformado por cinco rectores venezolanos, que no representen a ningún sector de la opinión política”, puntualizó.

Vente Venezuela no ha sido habilitado formalmente en el CNE para participar en algún proceso electoral, pero destacó que la organización está presente en todos los estados del país y en los 21 municipios del Zulia.

“El país sabe y conoce, de manera transparente, cuál ha sido la conducta nuestra, nosotros hemos enfrentado y estamos enfrentando cualquier tipo de jugarreta que permita la cohabitación y la colaboración con este sistema político que tiene a los venezolanos en la condición en la que estamos”, manifestó el dirigente regional del Vente Venezuela.

Al consultársele sobre la detención del exdiputado Freddy Guevara fue enfático al cuestionar la medida. “Rechazamos todas las conductas que limiten los derechos civiles y políticos. Aunque podamos discrepar políticamente de manera sustancial, desde el punto de vista objetivo tenemos que enfrentar ese tipo de decisión”, dijo.

“Nos llama poderosamente que persistan en querer hablar de negociaciones, de diálogo, con un sistema, que limita los derechos, la libertad, el ejercicio natural de la acción política. ¿Qué sentido tiene sentarse a dialogar?… seríamos tontos útiles si nos prestáramos a eso”.

“Vente Venezuela se planta ante la intención de querer anular a la oposición y nos declaramos en rebeldía frente a ese llamado”, expresó el dirigente político, quien señaló que la convocatoria del 21 de noviembre servirá para validar un proceso de designación, “a conveniencia del oficialismo y los cohabitadores”, pero que en modo alguno se trata de una elección libre, ni justa.

“Nosotros sí queremos elecciones, no somos abstencionistas. Queremos elecciones con condiciones, para hacer un cambio con las reglas de la democracia, como tiene que ser. Queremos el poder político, pero no el poder en sí mismo, si no como un medio para transformar, para construir una sociedad de propietarios, con libertades, donde se respete la Constitución y las leyes”.

Ruiz es optimista ante la posibilidad de un cambio en Venezuela y prueba de ello, argumenta, es el bajo nivel de aceptación que los sondeos atribuyen al presidente Nicolas Maduro. «El 90% del país considera que no deben seguir al frente, esa es una realidad».

Sin embargo, no dejó de reconocer que la oposición venezolana «ha fracasado durante 20 años», debido a errores políticos y a que no se aprovecharon las ventajas que se presentaron en momentos puntuales para promover los cambios que desean los venezolanos.

F. Reyes

Noticia al Día