Gustavo Dudamel dirigirá concierto de Billie Eilish en el Hollywood Bowl

julio 29, 2021 - 4:15 pm

Happier Than Ever: A Love Letter To Los Ángeles’ es el próximo concierto streaming de Billie Eilish con Gustavo Dudamel.

Al igual que con Christina Aguilera el venezolano Gustavo Dudamel regresa al Hollywoood Bowl para traer este concierto streaming de Billie Eilish que llegará el próximo 3 de septiembre.

La cantante estará acompañada por su hermano Finneas, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la supervisión de Gustavo Dudamel. El coro infantil de Los Ángeles y el guitarrista brasileño Romero Lubambo. Este se convierte en el primer concierto integro de la cantante.

Días atrás el director y su “Orquesta del Encuentro” presentaron una formula contra la pobreza infantil en España al estilo del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. El prodigioso aparato de integración social y educación musical copiado en más de 100 países, desembocó en la “Orquesta del Encuentro” con 59 jóvenes de diferentes ciudades del mundo.

Esta “Orquesta del Encuentro” es crear los espacios para que los jóvenes que vienen de realidades tan diversas puedan encontrarse y enriquecerse, sobre todo cuando el talento musical está en el exilio.

El concierto que presentará la cantante junto a Dudamel se desprende la nueva producción discográfica de Billie. Son 16 los temas que contiene este álbum y que está a punto de estrenarse en todas las plataformas.

Hasta ahora tres han sido los videos promocionales entre ellos están ‘Your Power’, ‘Lost Cause’ y ‘NDA. Los cuales han sido bien recibidos por la crítica, pues mantienen ese tono característico de la artista.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día