Giannis Antetokounmpo hizo historia tras ganar el MVP de la final de la NBA

El griego Giannis Antetokounmpo se quedó con el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la final de la NBA tras coronarse campeón Milwaukee Bucks en seis juegos sobre Phoenix Suns.

Antetokounmpo ha conseguido una media de 35,2 puntos, 13,2 rebotes y 1,8 tapones a lo largo de las Finales de la NBA. Solamente ha sido superado en el apartado de asistencias por Jrue Holiday.

El delantero griego de 26 años igualó a Michael Jordan y Hakeem Olajuwon como los únicos jugadores que se llevaron los premios MVP de las Finales de la NBA y Jugador Defensivo del Año de la NBA en la misma temporada.

«Él es un ser humano especial. He aprendido mucho de él. Es un líder especial», dijo el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer. «Estos jugadores son campeones todos los días. Han aceptado mejorar cada día».

Giannis Antetokounmpo se convirtió en el único jugador de toda la historia en conseguir al menos un MVP de las Finales, un MVP de la temporada, un premio al Jugador Defensivo del Año, un premio al Jugador Más Mejorado y un MVP del All-star.

