Fórmula de la fatalidad: licor + volante + vallenato = tragedia

Los artistas del género vallenato viven en las carreteras nacionales cumpliendo sus compromisos musicales; pero muchos también mueren en ellas. Los accidentes de tránsito es la muerte más común entre los artistas, aquí algunos de los músicos más recordados:

En un trágico accidente a los 67 años falleció Romualdo Brito López, reconocido compositor vallenato. El accidente se registró cerca del corregimiento de San Roque, en el municipio de Curumaní, Cesar. Según la información preliminar, el compositor el 20 de noviembre del 2020 se desplazaba hacia Bogotá en una camioneta. El vehículo se salió del carril y chocó contra un árbol en la margen izquierda de la vía. Según las autoridades, Brito López presentó politraumatismos en diferentes partes del cuerpo y falleció en el lugar de los hechos, así lo señala Semana.

Brito, le compuso más de dieciséis canciones a Diomedes Díaz, así como a diferentes voces vallenatas, entre ellas Poncho Zuleta, Jorge Oñate o El Binomio de Oro.

Unas de las repentinas muertes fue la de Martín Elías el 14 de abril del 2017, el hijo del fallecido Diomedes Díaz, murió a los 27 años en un trágico accidente en la vía que de Coveñas que conduce a Cartagena. El cantante, que se declaraba profundamente católico, venía de una presentación en plena Semana Santa; al día de hoy todavía se debate en los juzgados las causas de la muerte del artista, pero el exceso de velocidad e ingerir alcohol son las principales causas del accidente que le cobró la vida al cantante.

El vehículo, que superaba los 150 km/h de velocidad en una vía con una velocidad máxima de 50 km/h, sufrió un volcamiento y expulsó a Martín Elías abruptamente contra el asfalto, según información Infobae. Fue llevado de emergencia a la Clínica Santa María de Sincelejo, donde finalmente falleció a las 12:45 p.m., dejando dolor y luto en el mundo vallenato. Martín Elías iba encaminado a ser uno de los más grandes de la nueva ola de este género musical.

Leonardo “Leo” Gómez Jr. era conocido como el hermano musical de Kaleth Morales, paradójicamente murió de la misma forma, no habían pasado tres años de la muerte de Kaleth cuando un fatídico accidente le costó la vida en 2008. Un exceso de velocidad, alcohol y combinado con una carretera mojada a las afueras de Valledupar hizo que su carro chocara contra un árbol. Murió horas más tarde en una clínica de la ciudad. Era conocido como el compositor de la nueva ola del vallenato.

“Leo llegó con una botellita de Old Par y me invitó a beber, yo le dije que no podía acompañarlo en los tragos porque estaba pagando una promesa entonces le advertí que estaría con él, pero no bebería trago”, afirmo Carlos Daza al medio El Pilón.

Uno de los accidentes más emblemáticos fue el de Kaleth Morales, el hijo del cantante Miguel Morales. El reconocido artista falleció a los 21 años, cuando estaba en el mejor momento de su carrera musical. Keyner Morales iba en el auto que conducía su hermano, escuchaban música y charlaban sobre el exitoso concierto que días antes dio Kaleth Morales en el estadio El Campín de Bogotá.

El 23 de agosto de 2005, mientras viajaba de Cartagena a Valledupar junto a uno de sus hermanos, tuvieron un aparatoso accidente por un aparente hueco en la vía y el vehículo se volcó; en el que Kaleth quedó en estado de coma y durante la mañana del 24 de agosto murió. Según Caracol Radio el mal estado de la vía no fue la causa principal del accidente. Kaleth era un hombre que muy poco bebía, pero se sabía por su hermano que habían tomado unas copas el día anterior.

Patricia Teherán, la vocalista de ‘Las diosas del vallenato’ murió el 19 de enero de 1995 en un accidente de tránsito en la vía Barranquilla-Cartagena. Patricia junto a su equipo de trabajo hicieron una parada en el restaurante El Corral del Marisco, ubicado en la carrera 21B con calle 57 esquina, donde todos pidieron una cazuela de mariscos e incluyeron bebidas alcohólicas; luego de salir del restaurante se dirigieron vía al mar rumbo a Cartagena; cuando iban en carretera escucharon un estallido de una de las llantas del vehículo en el que se desplazaba, así lo señala El Heraldo, ya que iban a alta velocidad.

Con ella también estaba Víctor Sierra, su esposo y representante, quien también falleció en el lugar.

Patricia es recordada por ser una de las principales representantes femeninas del género y quien pasaba por uno de sus mejores momentos de su carrera. La canción ‘Tarde lo conocí’ es uno de sus mayores éxitos.

