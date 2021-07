Fiesta de «bajones eléctricos» en Maracaibo mantienen en jaque a vecinos: Algunos sectores reportan que están sin luz

julio 18, 2021 - 5:58 pm

Este domingo 18 de julio, vecinos de los municipios Maracaibo y San Francisco reportan fluctuaciones eléctricas, causando malestar en los hogares que han tenido que celebrar el Día del niño pasando calor.

Habitantes del municipio Maracaibo aseguran que desde las 10 de la mañana comenzaron las fallas y desde entonces no han parado, muchos tuvieron que desconectar sus aparatos por temor a que se les dañen.

En San Francisco ocurrió lo mismo, varios bajones no permitieron que muchos negocios no pudieran continuar con las ventas y los habitantes de Sierra Maestra, manifestaron que también se vieron afectados.

«No sabemos qué pasa pero hoy ha habido muchas fallas. No pude encender el aire acondicionado y hemos pasado mucho calor porque las temperatura está muy alta, contó Mireya Morales, ama de casa y habitante de San Francisco.

Alejandro Ferrer, habitante de Pomona espresó que «la pesadilla de nunca acabar de los bajones no lo dejan celebrar con sus niños, que en lugar de festejar han pasado el día echándose aire con cartones debido a que no pueden encender ni los ventiladores para que no se quemen por causa de los bajones y entonces quedamos peor».

Las autoridades ni Corpoelec han emitido información al respecto. En la cuenta oficial de @ZuliaCorpoelec solo se informó que se reemplazaron dos transformadores de 100 kVA, en el edificio La Vanega Torre A, para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E. García

Noticia al Día