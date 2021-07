Famoso rapero Biz Markie murió y las causas no han sido reveladas

julio 17, 2021 - 9:38 pm

El conocido rapero Biz Markie, famoso por su canción Just a friend, falleció el pasado viernes 16 de julio acompañado por su esposa Tara, con tan solo 57 años, según confirmaron sus representantes a la anglosajona PEOPLE.

Las causas de su muerte no han sido reveladas: «Les anunciamos con infinita tristeza que la pasada noche murió el pionero del hip hop Biz Markie. Queremos agradecerles por todas las llamadas y oraciones que estamos recibiendo durante estos difíciles momentos», podía leerse en el comunicado oficial de sus representantes.

Lea también:Shakira lanza este viernes su nuevo single y videoclip “Don’t Wait Up”

«Biz creó un legado artístico que será celebrado por siempre por sus colegas en las industria y sus queridos fans, cuyas vidas logró inspirar a través de su música, en una carrera que se extendió durante más de 35 años. Su esposa, su familia y amigos, extrañarán su alegre personalidad, sus chistes constantes y su simpatía. Les rogamos privacidad para su familia en estos duros momentos».

El rapero había sido hospitalizado con anterioridad por complicaciones con una diabetes tipo dos, reveló TMZ.

Nacido el 8 de abril de 1964 en Harlem, New York, Markie actuó en universidades de Washington D.C., Maryland, Virginia y Pensilvania, donde ganó reconocimiento por su trabajo, de acuerdo con el Washington Post. Publicó su primer álbum, Goin’ off en 1988.

Un año después, en octubre del 89, saldría su más famoso tema, Just a friend, en su segundo disco The biz never sleeps. Le seguirían tres álbumes más: I need a haircut, All samples cleared, y Weekend warrior. También fue actor de doblaje en películas como Sharkanado 2, Yo gabba gabba, Empire, Black-ish y Spongebob Squarepants.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People en español