Explosión en planta química deja varios heridos en Alemania

julio 27, 2021 - 8:07 am

Una explosión en una planta química en la ciudad occidental alemana de Leverkusen ocurrida este martes provocó que se emitiera una advertencia de «peligro extremo» y se instara a los residentes de la ciudad a cerrar ventanas y puertas.

La policía de Leverkusen indicó que hay varios heridos y dijo que había desplegado un gran número de agentes. Además, cerró una autopista cercana e instó a los residentes a mantener las vías libres para los servicios de emergencia.

Asimismo, se reportan cinco trabajadores desaparecidos.

La empresa Currenta, que gestiona la planta, dijo que al menos dos de los trabajadores resultaron heridos «de gravedad» y que se desconoce la causa de la explosión en su planta de Leverkusen Chempark y que los bomberos de la compañía y unidades de monitoreo aéreo fueron desplegados.

La agencia nacional de desastres (BBK) emitió una alarma de «peligro extremo», aunque sin estipular la naturaleza de los productos químicos.

Una portavoz de las autoridades de la ciudad dijo que se desconoce el alcance y la causa de los daños.

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0

— DW News (@dwnews) July 27, 2021