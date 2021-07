Está pasando el mejor momento de su vida: La confesión de JLo

julio 6, 2021 - 12:56 pm

La actriz de Marry Me admitió que está pasando «el mejor momento de mi vida» ahora mismo. Como reveló durante una nueva entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1, «Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta, ‘¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?’ Esto es todo. Nunca he estado mejor».

La declaración se produce menos de tres meses después de que se separó de su prometido, Alex Rodríguez, antes de reavivar su romance con su otro ex prometido, Ben, en mayo.

«Quiero que mi gente que se preocupa por mí, porque yo me preocupo mucho por ellos, sepa que realmente he llegado a un lugar en mi vida en el que estoy genial por mi cuenta», continuó Jennifer, de 51 años. «Y creo que una vez que llegas a ese lugar, te suceden cosas asombrosas que nunca imaginas que vuelvan a ocurrir en tu vida. Y ahí es donde estoy».

Dijo que ama «todo el amor que me viene en este momento y todos los buenos deseos» de sus fans. Y sin mencionar al actor de la Liga de la Justicia por su nombre, agregó, «Y solo quiero que todos sepan que es el mejor momento. Es el mejor momento de mi vida».

Si su confesión no fuera suficiente prueba, Ben y Jen lucieron súper enamorados mientras pasaban el 4 de julio en los Hamptons. La pareja fue vista abrazándose durante un paseo juntos en Long Island, Nueva York, donde J.Lo posee una mansión multimillonaria.

Ellos también han viajado a Montana y Miami este año, pero recientemente han estado con sus hijos (de matrimonios anteriores) en Los Ángeles. El 25 de junio, la pareja disfrutó de una cena en Avra ​​en Beverly Hills, California, antes de llevar a los gemelos de 13 años, Max y Emme, y a Samuel de 9 a Universal Studios Hollywood el 2 de julio.

Jennifer reflexionó sobre los cambios recientes en su vida durante su entrevista con Apple Music, donde habló sobre su nueva canción Cambia El Paso con Rauw Alejandro, que se estrenará el 5 de julio.

Específicamente, recordó su tiempo viviendo en la República Dominicana esta primavera mientras filmaba la película Shotgun Wedding. (En marzo, Alex voló para encontrarse con ella allí, para que pudieran resolver cualquier problema en su relación).

«Mientras estuve allí, llegué a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien por mi cuenta. Estoy bien. Amo mi vida en este momento. Amo lo que estoy haciendo. Amo donde estoy. Amo a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndome continuamente», explicó J.Lo. «Y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor siempre me inspira. Creo que algunas personas realmente se inspiran cuando tienen el corazón roto. ¿Sabes a qué me refiero? Escribir música, cuando tenían dolor».

Pero para ella, según compartió, «Es todo lo contrario. Cuando me siento realmente bien, realmente siento que hago mi mejor música». Dijo que regresó de República Dominicana e «inmediatamente» notificó a «todos los que conozco» que quería volver al estudio de grabación.

La nativa del Bronx se emocionó cuando Rauw la llamó, diciendo, «Siempre me siento tan halagada y feliz cuando un artista que veo venir, que creo que es un artista increíble y un talento realmente especial, me llama y me dice, ‘¿Podrías estar en este disco? Quiero decir, es asombroso. Es asombroso para mí».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E Times TV