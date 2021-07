Estos serán los abridores y lineups del Juego de Estrellas de la MLB

julio 12, 2021 - 4:53 pm

Shohei Ohtani y Max Scherzer serán los abridores de la Liga Americana y la Liga Nacional en el Juego de Estrellas de la MLB 2021.

Ohtani, quien encabeza las Grandes Ligas con 33 cuadrangulares, también participará en el Festival de Jonrones T-Mobile el lunes. También hizo historia al convertirse en el primer jugador en la historia del Clásico de Media Temporada en ser convocado como jugador de posición y como serpentinero, tras ser elegido por los aficionados como el bateador designado titular y por los jugadores como lanzador.

El dirigente de los Rays, Kevin Cash, quien estará al mando del conjunto del Joven Circuito, le informó la semana pasada al capataz de Los Ángeles-Anaheim, Joe Maddon, que Ohtani vería acción en ambos roles durante el Juego de Estrellas, pero no estaba seguro en cuál entrada lo haría. Pero el anuncio oficial llegó este lunes, cuando Cash indicó que Ohtani encabezará la alineación y se subirá a la lomita para el cierre de la primera entrada.

La regla del bateador designado fue cambiada por primera vez específicamente para permitirle a la Liga Americana continuar con el bateador designado después de la partida de Ohtani.

El venezolano Salvador Pérez, que también competirá en el concurso de cuadrangular, ocupará séptimo en el orden al bate en el Nuevo Circuito y como receptor.

Ronald Acuña era el otro criollo que iba a ser titular en este clásico de mitad de temporada, sin embargo no verá acción por el resto de la temporada por su lesión en la rodilla derecha.

En la reserva de la Liga Nacional estarán el lanzador Germán Márquez (Rockies), el infielder Eduardo Escobar (Cascabeles) y el receptor Omar Narvaéz (Cerveceros), quien ingresó a última hora.

The American League All-Star lineup… Ohtani will serve as both the starting pitcher and DH. pic.twitter.com/Q7N6bKSfz4

— Mark Feinsand (@Feinsand) July 12, 2021