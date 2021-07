«Estamos produciendo garantías para un proceso de negociación serio»: Guaidó

julio 28, 2021 - 2:17 pm

Para el líder opositor, Juan Guaidó, se trata de “momentos de cambio”, como el que él encabezó en 2019, cuando juró como mandatario interino de Venezuela, cargo para el que es reconocido por los gobiernos de decenas de naciones del mundo, según lo reseñado por Bloomberg.

Ahora, sin embargo, tiene un nuevo reto, y es a corto plazo. “Cuando en las próximas semanas o meses, nosotros generemos un momento de cambio o que sea factible de cara a la solución, (…) vamos a volver a ver no la expectativa de Juan Guaidó, (sino) la expectativa en Venezuela”, asegura.

Un cronograma de elecciones y comicios presidenciales, a su juicio, lo conseguirían. Para tenerlos, propuso, meses atrás, alcanzar un acuerdo, producto de una negociación, con el gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre esto y más habló con Bloomberg Línea. La entrevista fue editada por motivos de extensión y claridad.

Bloomberg Línea: Estamos a horas de la toma de posesión de Pedro Castillo en Perú. Hay temores de que sea “otro Hugo Chávez”, y que convierta a Perú en “otra Venezuela”. ¿Cómo lo ve?

Juan Guaidó: Lo primero, celebrar y saludar la elección de Perú, es lo que queremos los venezolanos: elegir democráticamente nuestro futuro.

En segundo lugar, para que exista un Chávez, debe haber debilidad de las instituciones, deben ir por los contrapesos, entre otras cosas, por lo cual eso va a depender de los peruanos, no únicamente de la intención de una persona, y no estoy diciendo que esa sea la intención de Pedro Castillo, por cierto, pero yo confío en las instituciones en este momento del Perú, en los contrapesos que va a generar la oposición.

Creo que hay que esperar las acciones. Esperemos que Pedro Castillo sea amigo de la democracia, de las instituciones y por ende de la lucha democrática en Venezuela.

Días atrás respaldaba las protestas en Cuba, pero hay quienes dicen que su equipo, con el reconocimiento internacional que tiene, podría hacer más, sobre todo para aumentar la presión hacia el régimen de la isla. ¿Están haciendo algo en ese sentido?

Sí, desde hace tiempo. Hemos estado en conversaciones con el movimiento San Isidro, con Unpacu (Unión Patriótica de Cuba), con la disidencia cubana. Quedarnos en el ámbito declarativo y narrativo no es suficiente para enfrentar este tipo de dictaduras, lo hemos vivido en carne propia los venezolanos.

No podemos derivar esto en que la sociedad cubana tiene que ponerse de acuerdo y solamente dialogar y negociar con (Miguel) Díaz-Canel, sería algo en contrasentido.

Guaidó aseguró que en la oposición ha habido una unidad casi perfecta en los últimos 10 años, a pesar de las diferencias entre los dirigentes.

Para él, el Acuerdo de Salvación Nacional, su propuesta para salir de la crisis, cuenta con un “absoluto consenso” respecto a la necesidad de concretar un pacto para solucionar el conflicto.

“Por supuesto, de cara al mecanismo, de cara incluso a los intereses, por cierto, de algunos de los dirigentes, va a haber cosas que articular y siempre generar consensos, pero creo que es injusto con la sociedad venezolana decir que no hay unidad en Venezuela o, peor aún, responsabilizar a la unidad de que no hemos salido de la dictadura”, expresó Guaidó en entrevista con la periodista Andreína Itriago publicada en el medio Bloomberg Línea.

Afirmó que lograr un acuerdo dependerá de la articulación que se logre con la comunidad internacional, la claridad de las propuestas de la oposición y la presión que se pueda generar dentro del país: “Son varias las variables que pudieran terminar en un acuerdo, un acuerdo integral, una solución al país, todos sabemos que elementos parciales no son solución. Sabemos que una elección aislada no es solución, sobre todo si no tiene ni garantías, ni condiciones”.

Acerca de la situación actual de Cuba, donde se registraron unas protestas históricas contra el régimen castrista, el presidente interino afirmó que han estado en conversaciones con el Movimiento San Isidro, la Unión Patriótica de Cuba y con la disidencia de ese país.

Para él, la situación en ese país debe ser tomada en cuenta por toda la región. Es necesario, continuó, emplear mecanismos para enfrentar a la dictadura como la “Carta Interamericana de Derechos Humanos, la posibilidad de ejecución e incluso hablar de la eficiencia y cómo mejorar los mecanismos de sanciones para hacer responsables a este tipo de regímenes de persecución y violación de derechos humanos”.

Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro luce desinteresado ante los planteamientos de Guaidó. Hace apenas dos semanas funcionarios del oficialismo detuvieron al diputado Freddy Guevara y hostigaron al presidente interino ingresando a su residencia.

Guevara fue señalado de estar relacionado a “grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano”. El gobierno asegura que el legislador electo en 2015 es uno de los responsables de los tiroteos ocurridos en Caracas a principios de julio.

Uno de los abogados del político, Omar Mora Tosta, ha denunciado que el proceso está viciado porque se le condenó a través de una rueda de prensa y fue detenido sin orden judicial.

