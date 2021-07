España impondrá cuarentena de diez días a los viajeros de Argentina, Colombia, Bolivia

julio 24, 2021 - 6:12 pm

Los viajeros que lleguen desde el 27 de julio a los aeropuertos españoles desde Argentina, Colombia, Bolivia y Namibia deberán guardar una cuarentena obligatoria de 10 días por el covid-19.



No obstante y según se puntualiza en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que es donde el Gobierno publicó la nueva orden, «este periodo podrá finalizar con anterioridad, si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo», según se explica.



La orden afecta a todos los viajeros procedentes de esos países, con independencia de que hayan hecho una o más escalas antes de llegar a España, pero excluye al personal aeronáutico.

Esta resolución, basada en la consideración de países de alto riesgo de transmisión de covid-19 para estos cuatro países, tiene una validez de 14 días que podrán ser prorrogables, como ya ocurrió anteriormente con los viajeros de la India.

Actualmente, España tiene en vigor hasta el 3 de agosto una restricción, también por motivo del covid-19, a los vuelos procedentes de Sudáfrica y Brasil.

Solo pueden aterrizar en aeropuertos españoles aviones procedentes de estos países si están ocupados por pasajeros con nacionalidad o residencia en España o Andorra.

También están permitidas las escalas a viajeros procedentes de esos países si el destino final no es un país del área Schengen, si esa escala no supera las 24 horas y si los viajeros no abandonan la zona de tránsito.

Sputnik