Entérate por qué los atletas compiten con el Equipo Olímpico de Refugiados

Un total de 29 atletas competirán con el Equipo Olímpico de Refugiados en los Juegos de Tokio 2020, que se efectuarán hasta 8 de agosto.

Por segundo Juegos, el Equipo Olímpico de Refugiados del COI (EOC) dirá presente en la justa tras estrenarse en Río 2016, cuando fueron 10 atletas en tres deportes (atletismo, natación y judo).

El equipo estaba compuesto por dos nadadores, dos judocas, un maratonista y cinco corredores de media distancia. Cuatro mujeres y seis hombres de cuatro naciones (Siria, Sudán del Sur, Etiopía y República Democrática del Congo)

Yonas Kinde (Etiopía), Rami Anis y Yusra Mardini (Siria), Yolande Bukasa Mabika y Popole Misenga (República Democrática del Congo). Yiech Pur Biel, James Nyang Chiengjiek , Anjelina Nadai Lohalith, Rose Lokonyen,Paulo Amotun Lokoro (Sudán del Sur).

Lokonyen tuvo el honor de ser el abanderado en el estadio Maracana por los refugiados y portar la bandera con el símbolo de los cinco anillos.

El COI creó el Equipo Olímpico de Refugiados en colaboración con ACNUR

El presidente del COI, Thomas Bach, anunció en octubre del 2015 la creación del primer Equipo Olímpico de Refugiados del COI en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ACNUR,) para generar conciencia en torno a la difícil situación de las personas refugiadas.

ACNUR ha trabajado estrechamente con el COI desde 1994 para facilitar que la juventud afectada por el desplazamiento tenga acceso al deporte. Durante ese periodo, el desplazamiento forzado en el mundo ha aumentado de forma constante y, hoy en día, afecta a más de 82 millones de personas a nivel mundial.

En 2017, el COI lanzó la Fundación Olímpica para Refugiados con miras a ayudar a crear proyectos seguros, accesibles y organizados de “Deporte para la Protección” para las comunidades desplazadas, de acogida y otras comunidades vulnerables, y tienen como objetivo dejar un legado sostenible.

Con más de 200 equipos nacionales representados en los Juegos, fue la primera vez en la que se creaba un equipo para atletas refugiados.

Los atletas refugiados en Juegos Olímpicos son aquellos que han tenido que huir de sus hogares por violencia, hambre o simplemente por ser diferentes. El equipo simbolizó el compromiso del COI de estar junto a los refugiados y apoyarlos a través del deporte.

El equipo simbolizó el compromiso del COI de estar junto a los refugiados y apoyarlos a través del deporte. «Al no tener un equipo nacional al que pertenecer, al no tener una bandera tras la que marchar, al no tener un himno nacional que tocar, estos atletas refugiados serán recibidos en los Juegos Olímpicos con la bandera olímpica y con el himno olímpico», expresó Bach.

En octubre de 2018 se anunció que también se formaría un Equipo Olímpico de Refugiados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los atletas fueron seleccionados para el equipo por la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional. Con becas para 56 atletas de 13 países diferentes, cada uno de ellos se entrena con la esperanza de ser elegido para el Equipo Olímpico de Refugiados del COI de Tokio 2020. Los atletas se entrenan en 12 deportes diferentes: atletismo, bádminton, boxeo, piragüismo, ciclismo, judo, karate, taekwondo, tiro, natación, halterofilia y lucha. El Equipo Olímpico de Refugiados de Tokio serán originarios de Afganistán, Camerún, Eritrea, Irán, República Democrática del Congo, Siria, Sudán del Sur y Venezuela. Un venezolano entre los 29 atletas del Equipo Olímpico de Refugiados en Tokio 2020 El venezolano Eldric Sella fue parte del «EOC», siendo el primer latinoamericano que es parte de este equipo. El nativo del barrio 23 de enero de Caracas dejó su país en 2017 debido a la situación económica, y se fue a Trinidad y Tobago, donde retomó el deporte de los puños que practicó desde niño desde los 5 años. Sella no pudo hacer nada su combate al perder por nocaut el lunes al sonido de la campana. El criollo piso la lona del estadio tokiota de Kokugikan a los 67 segundos. «Vine como refugiado pero, para mí, yo sigo representando a mi país, a los que se fueron y a los que están ahí y siguen luchando por un mejor país», admitió el caraqueño, que no le permiten la entrada a Trinidad y Tobago por salir del país y no tener visa. Kenia Rose Nathike Likonyen y Paulo Amotun Lokoro, quienes escaparon de la guerra en su país, estarán presentes de nuevo en Olimpiadas tras participar con «EOC» en Río 2016. De Afganistán participarán el taekwondoka Abdullah Sediqi, quien ahora vive en Bélgica, la judoca Nigara Shaheen, quien ahora vive en Rusia, y la ciclista Masomah Ali Zada, quien ahora vive en Francia, forman parte del equipo de refugiados en Tokio 2020.

Noticia al Día/Agencias