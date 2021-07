Encuentro imaginario con Kate del Castillo «La reina del Sur» (Video)

julio 16, 2021 - 11:55 am

Imagino que paso cerca del lugar donde se graban los capítulos de la tercera temporada de La Reina del Sur. A eso lo llaman locaciones. Es un lugar hermoso en el Perú. Camino maravillado por las florecillas silvestres que crecen en el borde del camino. A la derecha montaña y al frente. Hay una brisa friita que se cuela. Recuerdo unos días felices en El Páramo de La Culata con Nancy Santiago. Sigo guiado hacia donde me conduzcan mis pies, entonces, la veo vestida de Teresa Mendoza «La mexicana», sombrero, pantalones ajustados, hebilla grande de herradura, una camisa negra abierta hasta el segundo botón y sus pechos altaneros como rompiendo la ropa apresurados por salir. La miro y encuentro en sus ojos esa profundidad que la hace tan creíble en sus pápeles como actriz. Es una suerte que esté sola, que no tenga «guaruras» a su alrededor. «Hola, Teresa», le digo. Me mira y sonríe, tal vez píensa que soy un empleado en la productora, «Hola, que tal», «es una suerte encontrarla, verla en este lugar», «Gracias, eres de por acá güey», «No, soy de Venezuela, estoy soñando que ando por aquí, es una ilusión», ella frunce las cejas, creo que las cejas mas bellas que una mujer puede tener, «he vitos las dos tempóradas de La reina del Sur, es una mujer encantadora», le digo, ella sonríe, «quería decirle lo mucho que le admiro, no le quito mas de su valioso tiempo, tenga feliz tarde. Le tiendo la mano que recibe la suya suave, fragante. «Tenga buen viaje, Señor». Quien lo diría – sueño que pienso – encontrarme a Kate del Castillo «La reina del Sur». Y es así de bella, como toda estrella del cine y la televisión, es una idea, una idealización, onírica, como la felicidad real cuanto mas soñada sea.

