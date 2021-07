Encuentran en Surfside el cuerpo del venezolano Luis Sadovnic, exjugador de la Vinotinto Sub 17

julio 11, 2021 - 3:54 pm

El cuerpo del joven venezolano Luis Sadovnic, recordado por su participación en la selección de fútbol Sub-17 de la Vinotinto, fue encontrado entre los escombros del edificio colapsado en Miami-Dade.

Sadovnic estaba recién casado con la abogada de nacionalidad argentina Nicole Langesfeld, cuyos restos también fueron encontrados por los rescatistas.

Sadovnic, estudió Administración de Empresas en College Santa Fe, luego obtuvo una licenciatura en Recursos Económicos y de Alimentos en University of Florida y logró una maestría en Administración de Empresas.

Luis vivió desde la adolescencia en Estados Unidos. Estudió los últimos años de bachillerato en HebrewAcademy High School, un colegio para judíos en Miami Beach, pero eso no le impidió jugar con la Federación Venezolana de Fútbol. Fue jugador de la liga menor de la selección de la Vinotinto, cuando tenía entre 15 a 17 años de edad. Trabajó en Venezuela entre 2012 y 2013, en dos empresas: Gabro C. A. y C. S Ingenieros.

Nicole, su esposa, nació en Estados Unidos, pero también tenía nacionalidad argentina. La joven de solo 26 años había estudiado en la University of Florida y en la Miami School of Law, con excelentes calificaciones, y se había casado en enero de este año tras haberse comprometido tiempo atrás en una ceremonia en la playa frente al mismo edificio Champlain Towers.

Seis venezolanos estarían entre las 99 personas desaparecidas tras el derrumbe parcial del edificio de apartamentos Champlain Towers, ocurrido la madrugada del 24 de junio en la localidad costera de Surfside, en Miami-Dade, Estados Unidos.

AFP