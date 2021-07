Emilio Graterón denuncia forjamiento de pruebas en su contra: Tales conversaciones no existieron

julio 13, 2021 - 5:23 pm

Por su parte, Luis Somaza rechazó las acusaciones de Jorge Rodríguez. «Demócrata no se entrega ni se vende, no tengo miedo», dijo

El coordinador político de Voluntad Popular, Emilio Graterón, denunció que las acusaciones en su contra y contra otros dirigentes de oposición, por parte del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, son falsas.

Las catalogó como un “acto descarado de forjamiento de identidad, falsificación de mensajes, montaje de conversaciones que no existen, ni existieron. Las conversaciones por Whatsapp publicadas hoy son falsas. Ese tipo miente y todo el que me conoce lo sabe”.

“Falsificar y forjar una conversación de Whatsapp es un acto muy fácil de ejecutar y los expertos en tecnología pueden demostrarlo. No creo ni apoyo, jamás lo he hecho y condeno publica y activamente la violencia y todo el que me conoce lo sabe”, puntualizó.

“No van a sacar a Voluntad Popular de la ruta del Acuerdo de Salvación. No van a sacar a Voluntad Popular de seguir levantando la bandera por un acuerdo y una salida democrática en Venezuela“, manifestó Graterón.

Por su parte, Luis Somaza, quien forma parte del equipo de Juan Guaidó, también desmintió a Jorge Rodríguez. Señaló que el Gobierno es el responsable de la situación que se vive con las bandas en Caracas y que ahora, cuando perdieron el control, culpan a la oposición.

«Nuevamente siembran pruebas falsas contra nuestros defensores de Derechos Humanos para no admitir que son los únicos responsables por la situación en la Cota 905», expresó vía Twitter.

“Jorge Rodríguez amenaza con una persecución ‘legal’ en mi contra por planes conspirativos, defender la libertad y la democracia de nuestro país no es conspirar, significa luchar para hacer justicia por las millones de víctimas”, agregó.

Resaltó el trabajo que realiza el equipo de Guaidó “para que las vacunas ingresen al país mediante un plan de vacunación equilibrado, así como también por elecciones realmente libres que le permitan al ciudadano ejercer su derecho a elegir”.

“Demócrata no se entrega ni se vende, no tengo miedo, he resistido la persecución y el hostigamiento desde hace años por creer en una Venezuela libre y justa. Aquí seguiré, firme y convencido de que muy pronto restableceremos nuestra democracia”.

F. Reyes

Noticia al Día