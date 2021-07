Eliminan a Rubén Limardo en la primera ronda de Tokio 2020

julio 25, 2021 - 8:52 am

El venezolano Rubén Limardo cayó eliminado en la primera ronda de la espada individual en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Limardo no pudo el sábado 24 de julio ante el francés Roimain Cannone, quien se llevó el combate con score de 15-12 en el Salón Makuhari Messe de Tokio.

El bolivarense, de 35 años, se despide temprano por segundo Juegos Olímpicos al perder nuevamente en primera ronda. En Río 2016 cayó en esta ronda de Dieciseisavos de final ante el egipcio Ayman Mohamed Fayez (15-5).

Rubén Limardo, campeón olímpico en Londres 2012, lamentó haber sido eliminado, y espera Yulimar Rojas, Antonio Díaz, Daniel Dhres puedan ganar medallas para Venezuela en los JJOO de Tokio 2020.

El esgrimista criollo también afirmó que le gustaría decir presente en las Olimpiadas en París 2024, que serían sus quinto magno evento.

Hemos perdido una batalla más, una competencia que me ilusionaba profundamente ganar. No tengo ninguna excusa, simplemente hoy no fue mi día. Pero esto no termina, he decidido continuar luchando y trabajar ahora más fuerte en este ciclo corto que nos espera hasta Paris 2024. pic.twitter.com/zabh3psv35

— Rubén Limardo Gascón (@rubenoszki) July 25, 2021