El venezolano Wilmer Flores pegó un cuadrangular de más de 400 pies (Video)

julio 10, 2021 - 9:53 am

El venezolano Wilmer Flores logró un cuadrangular en la victoria 5-3 de los Gigantes de San Francisco sobre los Nacionales de Washington.

Flores, de 29 años, la botó en el séptimo inning por el jardín central (410 pies) del Oracle Park, y quedó a dos de los 100 bambinazos en su carrera en la Gran Carpa.

Wilmer Flores hit the #SFGiants third homer of the night in the 7th 👏

