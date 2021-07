El venezolano Salvador Pérez soltó el HR 22: Miguel Cabrera con su hit 2.932 (Videos)

julio 25, 2021 - 12:44 pm

Los venezolanos Miguel Cabrera y Salvador Pérez dieron batazos importantes el sábado en el juego entre Reales de Kansas City y Tigres de Detroit.

Miggy pegó un imparable en este encuentro para ser su hit 2.932, igualando a Willie Keeler en la posición 38 de todos los tiempos de las Grandes Ligas.

It's now a 2-0 @tigers lead in the top of the 3rd thanks to this sacrifice fly from @MiguelCabrera, who scored the game's first run. #DetroitRoots pic.twitter.com/tPf2wO3lsJ

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) July 25, 2021