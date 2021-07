El venezolano Salvador Pérez hizo historia en el Home Run Derby 2021 (Videos)

julio 13, 2021 - 2:40 pm

400 El venezolano Salvador Pérez tuvo una gran actuación en el Home Run Derby 2021 pese a quedar eliminado en la primera ronda.

El receptor de los Reales de Kansas City, de 31 años, disparó un total de 28 cuadrangulares en su ronda contra Pete Alonso, quien a la postre fue campeón. El careta criollo se abrazó con Alonso, quien dio 35 en esta fase,tras culminar su participación

Nothing but respect for the Champ.

Pérez, quien será titular este martes en el All Star Game, superó lo hecho en la edición del 2019 por Ronald Acuña Jr, quien había dado 25 estacazos en la primera ronda contra Josh Bell. Bob Abreu logró 24 tablazos en la primera fase del 2005 en el Comerica Park, siendo un récord en esa época.

.@SalvadorPerez15 was up against it last night.

That didn't stop him from putting on the greatest performance by a catcher in Home Run Derby history.#TogetherRoyal pic.twitter.com/GIxDDvUOmy

— Kansas City Royals (@Royals) July 13, 2021