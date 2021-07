El venezolano Robinson Chirinos bateó dos jonrones por primera vez con Cachorros (Videos)

julio 24, 2021 - 1:02 pm

El venezolano Robinson Chirinos bateó dos jonrones por primera vez con los Cachorros de Chicago, que se impusieron el viernes 7-3 a los Diamondbacks de Arizona.

Chirinos se voló la barda del Wrigley Field en dos de sus cuatro turnos. El primer estacazo llegó en el cuarto episodio por el jardín izquierdo y central ante los envíos de Zac Gallen, con una distancia de 408 pies.

El receptor criollo la sacó de nuevo en la sexta entrada por el bosque izquierdo (381 pies) ante el pitcher de Matt Peacock, para ser la séptima vez que tiene un juego multijonrón, que no tenía desde el 9 de septiembre del 2019

