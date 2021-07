El US Open anuncia a sus participantes para la edición 2021

julio 21, 2021 - 4:38 pm

Los organizadores del US Open hizo este miércoles 21 de julio el anuncio de sus participantes, entre los que resaltan los nombres de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

El actual número 1 del mundo tratará de ganar el Abierto de Tenis de EE.UU. de 2021, que se disputará del 30 de agosto al 12 de septiembre, para conseguir los cuatro Grandes Abiertos en un año de calendario.

El último en hacerlo fue el australiano Rod Laver, quien se dio el lujo de marcar ese hito en dos ocasiones, 1962 y 1969, la primera de ellas jugando como amateur y la otra como profesional.

En caso de hacerse con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que participa, podría convertirse en Flushing Meadows en el único hombre en hacerse con el llamado «Golden Slam» al conseguir los 4 grandes más el oro olímpico en un mismo año, algo que hasta ahora sólo consiguió la alemana Steffi Graff en 1988.

También estarán presentes en Nueva York Dominic Thiem, quien ganó el Abierto estadounidense el año pasado, así como Stan Wawrinka, Marin Cilic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev.

En el lado femenino estarán las figuras más destacadas del circuito, como Serena Williams, Ashleigh Barty y Naomi Osaka, según anunciaron este miércoles los organizadores.

Aryna Sabalenka, Sofia Kenin, Bianca Andreescu, Elina Svitolina y Karolina Pliskova también han confirmado su participación en el torneo, además de la ganadora de 23 Grand Slams Serena Williams, que viene de ganar el Roland Garros, y la española Garbiñe Muguruza, actualmente en la novena posición de la WTA.

