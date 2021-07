«El país tiene graves problemas y queremos ofrecer aportes para el diálogo nacional : Fedecámaras

julio 29, 2021 - 1:31 pm

Carlos Fernández, presidente de Fedecálmaras, informó en entrevista para Venevisión este jueves 29 de julio, que están dispuestos a seguir en conversaciones con el Ejecutivo para abordar los temas empresariales para mejorar la economía del país.

En cuanto al diálogo entre el gobierno y el gobierno Fernández resaltó que «hemos venido apostando a que ambas partes busquen el entendimiento. Esperamos que haya acuerdo en esas mesas o diálogos en México puedan ir más allá de los temas económicos y social. Ojalá podamos participar todos».

«El país tiene graves problemas en todos lo ámbitos y queremos ofrecer aportes para el diálogo nacional «.

«La existencia de instituciones firmes e independientes es lo que generará confianza en los inversionistas. Tenemos que sustituir la renta y analizar que otras alternativas hay. Ojalá eso espacios sirvan para tratar el tema económico, político que es tan urgente abordar. Creemos que estamos en sintonía con lo que están pensando las personas.

«Hay mucha conciencia en el empresario venezolano en que el fin de la renta significa que hay que traer soluciones de la mano de la productividad y la competitividad».

Aportes de Fedecámaras para ayudar en el diálogo

«El principal problema económico del país es cómo lograr aumentar el nivel de ingreso del trabajador y de la familia venezolana. Es un tema complejo que tiene distintas aristas».

«Pensamos que podemos aportar en el tema económico y el tema social que son prioridad y uno de lo principales es el tema de los ingresos, cómo lograr aumentar el ingreso de la familia venezolana y aunque es un tema muy complejo ojalá y en esos diálogos se puedan incluir esos temas para que podamos encontrar soluciones».

Fernández resaltó que el tema de volver a la normalidad debe ser preservando la salud. Debemos insistir los cuidados de bioseguridad generando conciencia ciudadana. Pero hay que compaginar el movimiento económico, Creo que la flexibilización va ser beneficioso para la economía, pero si hay que tener cuidado con la salud y la vida de las personas».

«Debemos estar dispuestos a abrir y cerrar cuando sea necesario. No todos los trabajos se pueden hacer a distancia. No todos se pueden llevar la herramientas casa. No necesariamente trabajar 7 días si y 7 días no te garantizan la reactivación , esto tiene impacto negativo. Apostamos a la flexibilización. «Quizás pudiéramos ir a esquemas más específicos dependiendo de las industrias para procurar una vuelta a la normalidad sin que aumenten los índices de contagios».

«Un incremento en la flexibilización será beneficioso para la economía y no será perjudicial si se hace respetando todos los protocolos de bioseguridad», refirió.

Vacunación

«Nuestra propuesta complementaria del plan de vacunación no ha recibido una respuesta definitiva todavía por parte del poder ejecutivo», explicó Fernández.

E. García

