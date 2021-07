El padre de Meghan Markle recurrirá a la justicia para poder ver a sus nietos (+Fotos)

julio 26, 2021 - 1:29 pm

Thomas Markle afirma que planea presentar una petición ante el tribunal para ver a los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry

Meghan Markle no ha hablado con su padre durante algún tiempo, pero eso puede cambiar si Thomas Markle se sale con la suya.

Thomas dijo a Fox News que quiere ser parte de la vida de sus nietos y que llevará a su hija a los tribunales.

Afirmó: «Solicitaré a los tribunales de California los derechos para ver a mis nietos en un futuro muy cercano».

También expresó su preocupación por el nieto Archie Harrison y la nieta Lilibet «Lili» Diana, y aseguró que cree que Meghan y su esposo, el príncipe Harry, han mostrado «mal comportamiento» en sus tratos con la familia real.

«Archie y Lili son niños pequeños. No son políticos. No son peones. No son parte del juego», continuó. «Y también son miembros de la realeza y tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la realeza».informo Etimetv

Meghan le dijo anteriormente a Oprah Winfrey que, aunque se preocupa por su padre, no puede entender por qué ha trabajado con los mismos tabloides de los que desconfía.

«Quiero decir, miro a Archie, pienso en este niño y digo: ‘Realmente no puedo imaginarme haciendo algo que intencionalmente cause dolor a mi hijo'», explicó

«No puedo imaginarlo. Entonces, es difícil para mí reconciliar eso».

Meghan reconoció la tenacidad de los medios sensacionalistas, al mismo tiempo que aceptó que su padre tuvo la oportunidad de rechazar sesiones de fotos y entrevistas, al igual que lo ha hecho su madre, Doria Ragland.

Meghan dijo: «Todo el mundo tiene la responsabilidad. Mira, han perseguido a mi madre y nunca la has escuchado decir una palabra. Ella ha permanecido en silencio y dignidad durante cuatro años mirándome pasar por esto».

Noticia al Día/con información Etimetv