El nuevo trabajo musical de J Balvin con Metallica

julio 22, 2021 - 3:58 pm

“Mi banda y una de mis canciones favorita”: expresó J balvin por la colaboración con Metallica. La canción es uno de los nuevos avances de “The Metallica Blacklist”, disco tributo donde más de 50 artistas (incluidas Mon Laferte, Juanes y Miley Cyrus) homenajean el “Black Album” de la banda estadounidense que cumple 30 años de su lanzamiento.

El disco más vendido en la historia del metal con más de 22 millones de copias certificadas en todo el mundo tendrá covers de las 12 canciones originales, llenos de éxitos y otros que tendrán nueva versión. Todos los beneficios de venta y descargas irán destinados a la fundación “All Within My Hands”, de la propia banda estadounidense, y a otras más de cincuenta organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los artistas invitados en este álbum.

Luego de revelar a los artistas que participarían, las críticas y reacciones del público no se hicieron esperar. Memes y burlas a través de las redes sociales expresaban trágica las colaboraciones de los colombianos Juanes y J balvin.

Camila Ramírez/Pasante