El Gran Premio de Tailandia de MotoGP no se disputará por segundo año consecutivo

julio 21, 2021 - 11:06 am

El Gran Premio de Tailandia de motociclismo, previsto el 17 de octubre, fue cancelado en el marco de la pandemia de covid-19, anunciaron este miércoles los organizadores del Mundial de MotoGP.

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la asociación de los equipos participantes en MotoGP (IRTA) y el promotor Dorna Sports «lamentan anunciar la cancelación (…) a pesar de los esfuerzos de todas las partes implicadas», indicaron en un comunicado.

Al igual que en 2020, la prueba prevista en el circuito de Burinam no tendrá lugar a causa de la crisis sanitaria y de las restricciones para la movilidad internacional.

La categoría reina estudia una solución alternativa. Ya se han disputado nueve carreras en 2021 y otras nueve permanecen aún en el programa, a la espera de probables nuevos cambios.

Antes de las dos próximas carreras en Austria los días 8 y 15 de agosto, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) es líder del Mundial.

We're sorry to announce that we will not be racing at the #ThaiGP 🇹🇭 this year

A tough decision but we cannot wait to see the Thai fans again in 2022 🙌

A replacement event is under consideration 👀#MotoGP | 📰https://t.co/PRtYVzsMTg

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 21, 2021