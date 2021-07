EE.UU. exige la liberación de Guevara y cese de ataques contra la oposición

julio 16, 2021 - 5:45 pm

La subsecretario de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Julie Chung, exigió al Gobierno Nacional la liberación inmediata del dirigente Freddy Guevara; así como también el cese a los «ataques» contra la oposición venezolana.

“La defensa de la democracia y los derechos humanos debe ser aplaudida y protegida. Pero, lamentablemente, en Venezuela te detienen”, escribió Chung en su cuenta en Twitter.

“Régimen de Maduro debe liberar inmediatamente a Freddy Guevara y que cesen sus ataques contra la oposición política”, agregó.

Standing up for democracy and human rights should be applauded and protected. But sadly, in Venezuela it gets you detained.

Maduro regime – release @FreddyGuevaraC now and cease your attacks against the political opposition.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 16, 2021