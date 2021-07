EE.UU. defendió el derecho a la protesta pacífica en Cuba y rechazó la postura del presidente Díaz-Canel

julio 11, 2021 - 9:01 pm

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó este domingo el “derecho” de los cubanos de manifestarse de forma “pacífica”, en medio de las protestas populares que se han producido en varias ciudades del país caribeño.

“Protestas pacíficas están creciendo en Cuba a medida que el pueblo cubano ejercita su derecho a la reunión pacífica para expresar preocupación sobre el alza de los casos y muertes de COVID-19 y la escasez de medicinas”, indicó Julie Chung, la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., en su cuenta de Twitter.

We are deeply concerned by “calls to combat” in #Cuba . We stand by the Cuban people’s right for peaceful assembly. We call for calm and condemn any violence.

Peaceful protests are growing in #Cuba as the Cuban people exercise their right to peaceful assembly to express concern about rising COVID cases/deaths & medicine shortages. We commend the numerous efforts of the Cuban people mobilizing donations to help neighbors in need.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 11, 2021