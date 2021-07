Edgar Ramírez le teme a las serpientes, lo confesó en el programa de Jimmy Fallon

julio 17, 2021 - 4:03 pm

Edgar Ramírez contó esta semana algunas de sus anécdotas en el popular programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, transmitido por NBC.

El actor venezolano asistió al show a propósito de su trabajo en la cinta Jungle Cruise, en la que interpreta al personaje Aguirre en un reparto encabezado por Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Tras ser presentado por Fallon como un talentoso actor, ambos comentaron sobre el tiempo que tenía Ramírez sin ir a Nueva York: al menos un año y medio desde que grabó la miniserie The Undoing, en la que actuó junto a Hugh Grant y Nicole Kidman.

“Esto está lleno de energía. Gracias, chicos. Qué bueno estar aquí otra vez en Nueva York con esta audiencia”, expresó el actor ante los aplausos del público.

Luego Fallon elogió el reparto de The Undoing y Ramírez recordó que mucha gente le decía que era bueno interpretando policías, cuando en realidad había sido la primera vez que lo hacía.

“Antes actué como un montón de criminales y me acuerdo que había gente que me preguntaba si no me daba miedo encasillarme. Yo respondía que no. Es decir, los personajes son tridimensionales. Ahora actúo como un policía y hasta hay periodistas que dicen que lo hago muy bien y que lo hago todo el tiempo. Pero solo lo he hecho una vez”, explicó Ramírez, quien, justamente, interpretará a un policía en su próximo proyecto.

Durante el segmento Fallon le mostró al venezolano fotos de varios actores con los que ha trabajado y le preguntó qué opinaba de cada uno de ellos. El primero fue Robert de Niro, que estuvo en Manos de piedras con Ramírez.

“Es un hombre de pocas palabras. Incluso en las entrevistas. Nosotros estuvimos juntos en algunas y muchas veces le hacían preguntas a él y él decía: ‘¿Sabes qué? Edgar tiene una respuesta mejor para esa pregunta. ¡Edgar, vamos!”, contó entre risas el actor.

Mientras que sobre Jennifer Garner, que protagonizó con el venezolano la cinta Yes day, Ramírez aseguró que es una mujer muy organizada. Tanto así que utiliza una plataforma digital con los deberes que debe cumplir, contó. De hecho, la actriz le consiguió al venezolano su primer Planner para que pueda sincronizar sus calendarios. “Es un sistema increíble”, subrayó.

Respecto a Dwayne Johnson, con quien Edgar comparte reparto en Jungle Cruise, el actor afirmó que es una persona increíble “que ilumina” los lugares por los que camina. “Es un hombre lleno de gratitud, es genial, muy compasivo”.

Ramírez contó que antes de empezar a grabar Jungle Cruise se había fracturado una costilla, y en la película justamente tuvo que participar en escenas con acrobacias, por eso quería sanar rápido. Fue en ese momento que conoció de cerca la personalidad de Johnson: “Cuando empezamos a hacer las acrobacias él me dijo: ‘Edgar, no te preocupes. Yo te sostengo. ¿Tienes idea de cuántos huesos me he roto? Sé exactamente lo que sientes, así que voy a ayudarte’. Él es ese tipo de persona”.

Por último, Fallon le mostró al actor una imagen de sí mismo interpretando a Aguirre en la película. Allí aparece el venezolano con una serpiente saliéndole de la cara.

Confesó que les tiene mucho respeto a estos animales, pues cuando era pequeño tuvo experiencias “locas” con ellos. Se las encontraba en el patio trasero de su casa o en el inodoro. Pero, reflexionó Ramírez, este tipo de cosas pasa con los actores: “De repente eres respetuoso o ‘miedoso’ ante las serpientes y luego estás actuando este papel increíble con Emily Blunt y con serpientes por todos lados”.

