Djokovic conquista Wimbledon e iguala récord de Federer y Nadal

julio 11, 2021 - 1:30 pm

El serbio Novak Djokovic, número 1 mundial, ganó Wimbledon al batir este domingo en la final al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 y 6-3, alcanzando el récord de 20 títulos del Grand Slam que hasta ahora compartían Roger Federer y Rafael Nadal.

«Debo un tributo a Rafa y Roger, son leyendas. Son la razón de que esté aquí hoy. Me hicieron ver lo que tenía que mejorar en todas las facetas. En los diez últimos años he vivido un increíble viaje y no voy a parar ahora», avisó Djokovic con el trofeo en las manos, por fin ovacionado por la central de Wimbledon tras una tarde agitada con los espectadores.

"They are the reason that I am where I am today"

20-20-20. What a privilege it has been watching all three 🙏#Wimbledon pic.twitter.com/DRMa1no6Xr

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021