Djokovic anunció su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio

julio 16, 2021 - 8:53 am

Novak Djokovic, número uno del tenis masculino mundial, anunció este jueves 15 de julio que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde no estarán sus dos grandes rivales históricos, Roger Federer y Rafa Nadal, que renunciaron a acudir a la cita nipona.

«He reservado mi vuelo para Tokio y me uniré con orgullo al equipo serbio para los Juegos Olímpicos», anunció en Twitter el jugador de Belgrado, que ha sido el vencedor en los tres torneos del Grand Slam hasta ahora disputados en 2021 (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon).

«Para mí, jugar para Serbia siempre ha supuesto una alegría y motivación especial. Me esforzaré al máximo para haceros felices. Vamos», añadió.

Djokovic (34 años) había dejado planear la duda sobre su presencia en los Juegos Olímpicos debido a las restricciones sanitarias contra el covid-19, llegando a decir el pasado domingo, justo tras ganar al italiano Matteo Berrettini en la final de Wimbledon, que las opciones estaban «50-50».

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021