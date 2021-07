Director de Servicios Públicos de Maracaibo: «Esperamos recuperar 4 mil litros por segundo de agua en la ciudad»

julio 27, 2021 - 4:03 pm

El Director de los Servicios Públicos de la Alcaldía de Maracaibo, Roberto Rojas, durante una entrevista con Noticia al Día, explicó los avances en dicha materia durante su gestión. Hizo referencia a temas como el suministro de agua potable, e informó que la meta es que el vital liquido llegue a todas las zonas de la entidad, bajo el esquema de distribución de cada cuatro a cinco días.

Explicó que la Alcaldía ha contado con recursos obtenidos por el pago de impuestos en la ciudad, a su juicio, que han servido para solventar las distintas problemáticas de los servicios básicos. Mencionó que, entre tantas cosas, para garantizar la recolección de desechos en la municipalidad se adquirieron cinco camiones compactadores. Por otro lado, con respecto al servicio de gas, indicó que se ha gasificado a más de 60 mil familias en la entidad.

Suministro de agua

El servicio que se ha visto más afectado, últimamente, en la ciudad es el del agua potable. En este sentido, Rojas explicó que es debido a la situación natural de la turbidez, el cual llevó que el vital liquido estuviese a 3300 NTU (unidad que mide la turbidez y fluido del agua), y mencionó que lo normal sería que estuviese a 20 NTU.

“Se ha podido estabilizar el servicio en comparación hace unos meses, sin embargo, el agua aún sigue un poco turbia, pero con el trabajo de los químicos adecuados, se ha mejorado el servicio”, expresó.

El Director informó que la ciudad, actualmente, está recibiendo 2900 litros de agua por segundo mediante la activación del cuarto motor de Tulé, y, actualmente, está en reparación el quinto motor para mejorar el servicio, lo que generará que haya mayor cantidad de agua.

“Vamos a empezar a reparar las fugas, en conjunto con HIDROLAGO, la gobernación y la alcaldía, en dos tramos; uno que va desde Tulé hasta Planta C, y el otro que va desde Wuinpala hasta la tubería que pasa por San Isidro”, explicó. En este sentido, refirió que las tuberías de Tulé son de 120 pulgadas y que en ese trayecto hay un conjunto de fugas importantes. La tubería que va desde Wuinpala a San Isidro es de 66 pulgadas.

Indicó que, mediante un trabajo conjunto de cinco días, se espera recuperar 4 mil litros por segundo de agua, es decir, la ciudad debería llegar a un aproximado de 2 mil 600 litros por segundo, que es lo que se requiere.

Ante esto, si se concretan las mejoras, los esquemas de distribución del agua se mantendrían entre cada cuatro o cinco días. “El objetivo es garantizar la cantidad de litraje y su mantenimiento para normalizar el suministro”, puntualizó.

Habitantes de diferentes sectores han denunciado que el agua se va por 15 o 20 días, de hecho, hasta por 50 días. Rojas informó que, en referencia a estos casos, en los sectores Santa Lucia y Santa María, habían dos motores dañados, de los cuales, ya se recuperó uno, y el otro se encuentra en mantenimiento. Las averías generaban que, al no haber suficiente presión, el agua no pudiese llegar a ciertos lugares, explicó Rojas.

Mencionó que debido a las fluctuaciones eléctricas, algunos motores se dañaron, sin embargo, ya se aprobaron los recursos para activarlos y establecer los esquemas de distribución y garantizar que el agua llegué a las zonas que, por temas de presión o cantidad de litraje, no llegaba.

“Con los 2900 litros por segundo, el cual no es el litraje optimo, ya se están suministrando los sectores que tenían tiempo sin recibir el servicio del vital liquido”, expresó.

Manejo de desechos sólidos

El director informó que se adquirieron un conjunto de equipos, entre ellos cuatro cargadores frontales nuevos y cinco camiones compactadores con capacidad de 3.5 a 4 toneladas por viaje, para fortalecer la política de mantenimiento de los equipos y la gestión de la recolección de desechos en la ciudad.

“Se han incorporado más de 100 equipos; entre camiones compactadores, de volteo, retroexcavadoras, cargadores frontales, y demás, los cuales permiten atender la mayoría de las necesidades de la ciudad en cuanto a la recolección de basura”, informó.

Además de la adquisición de estos equipos, se obtuvieron diez motores, los cuales reforzarán el mantenimiento para aquellos equipos que tienen más de dos años en uso. “Maracaibo cuenta con más de 50 camiones compactadores, de entre 3 a 18 toneladas de capacidad, que servirán para la recuperación de espacios que estaban abandonados o siendo utilizados como vertederos”, mencionó Rojas.

Usuarios han denunciado constantemente la falta de recolección de basura en sectores como La Paragua, Circunvalación 2 con intersección en Delicias o en la antigua avenida Fuerzas Armadas, en esos sectores en donde no ha llegado el servicio de recolección o donde llega pero los habitantes no toman conciencia y arrojan los desechos en cualquier lugar, Rojas indicó que, por ejemplo, en el caso de la C-2 han propiciado que los habitantes residenciales de ese sector coloquen los desechos en algunos puntos específicos y explicó que la acumulación de basura en ese sector se debe a que los camiones entraron en mantenimiento.

La prolongación de la C-2 se encuentra en complicaciones con las acumulaciones de basura, pero hay un elemento clave según Rojas, y es que las personas que realizan construcciones, sean empresas o personas comunes, en vez de cancelar el servicio para retirar los desechos de escombros, arrojan los desechos, bloques y demás, en la vialidad.

“Ante estos casos solicitamos a la comunidad que puedan alertarnos para tomar acciones estrictas con los infractores”, exhortó.

El director informó que desde la municipalidad se maneja un tipo de multa, además de tratar de concienciar a la colectividad, para cumplir con el deber de no ensuciar la ciudad. “Se logró aprobar una ordenanza, pero el objetivo no es sancionar, cuando alguien comete un delito ambiental se le notifica y si lo vuelva hacer se procederá a la multa, las personas no pueden arrojar un desecho que obstruya el acceso o el libre tránsito en ningún espacio público”, manifestó.

Servicio de gas

Rojas informó que, en conjunto con el Servicio Autónomo para el Suministro de Gas (SAGAS) la municipalidad ha gasificado a más de 60 mil familias, al tiempo que han adecuado diferentes estaciones de gas natural vehicular que, sin afectar a las estaciones, han beneficiado a algunas comunidades. “Hemos reparado fugas de gas en más de 17 mil viviendas, eso quiere decir que ahora el consumo de gas en Maracaibo es menor. Con PDVSA GAS se ha garantizado, en el Zulia específicamente, el apoyo de los materiales, como tuberías, conexiones, la adecuación de las estaciones de regulación y medición”, explicó.

Indicó que se han agilizado los proyectos para los sectores Los Altos 1, 2 y entre otras zonas cercanas a esa localidad. Explicó que retomaron y dieron inicio a la estación de medición y regulación ubicada en el sector El Muro, la cual es la que tiene la mayor capacidad para la distribución de gas en el estado. “Esta estación atenderá a aproximadamente 20 mil familias, y se avanzará para atender a treinta sectores más que se encuentran alrededor de la estación”, añadió.

Agregó que se ha empezado a trabajar en la estación de El Pinar, también en el sector Los Pinos y próximamente en la estación de Texaco en Cristo de Aranza, con el fin de garantizar la gasificación en la ciudad.

Ante las denuncias de que, en diferentes sectores de la ciudad, extraen el gas con bombonas y diferentes objetos artesanales para surtirse debido a que no cuentan con el servicio, Rojas informó que SAGAS activó una sala situacional, que funciona como una fiscalización o auditoria de evaluación, para recoger denuncias de este tipo, explicó que ese “modus operandi” de extracción de gas con objetos artesanales no está permitido.

“Eso sucede por la cantidad de libras de gas que se les asignan a los sectores y algunas de las viviendas más alejadas a la zona se ven afectadas debido que no les llega el gas, causando que opten por hacer este tipo de maniobras, estas problemáticas ya se encuentran en revisión junto con el tema del mantenimiento del servicio” informó el director.

Agregó que cuentan con un número telefónico en donde la ciudadanía puede reportar las diferentes denuncias para así tomar medidas.

Lea también: Alcaldía de Maracaibo y Fedecámaras Zulia firmaron acuerdo tributario

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día