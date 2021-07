DESESPERANZA, ansiedad y tristeza, los males de los zulianos ante la crisis:  ¿Qué hacer?

julio 29, 2021 - 5:42 pm

Los zulianos vienen experimentando sentimientos de tristeza, angustia y ansiedad desde hace varios años. La situación económica, política, crisis eléctrica, migración de familiares, pandemia, pérdida de seres queridos, la incertidumbre sobre el proceso de vacunación, son algunos de las circunstancias que han puesto a prueba la salud mental del ciudadano.

Según un boletín publicado en abril por la Fundación Rehabilitarte, 63% de las personas encuestadas experimenta ansiedad y depresión de manera frecuente o muy frecuente, lo cual tiende a agravarse al no tener acceso a servicios de salud mental de calidad, ni recursos que les permitan un mejor manejo de la situación.

Son recurrentes los sentimientos de desesperanza en los zulianos. “Durante la pandemia, muchos perdieron sus trabajos y eso genera altos niveles de estrés; para nadie es un secreto la inflación tan aguda que hay en el país, la crisis de servicios, el alto costo de la vida,… poder mantener a una familia resulta cuesta arriba”, señala a Noticia al Día la psicóloga Fabiola Rojas.

Hay temas de los que poco se habla

En este contexto, la experta destaca el aumento en las tasas de suicidio, de lo cual se tienen indicios más no cifras oficiales, por ser hechos que no suelen ventilarse públicamente. “Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia llevan una data basados en lo publicado en los medios de comunicación, pero ¿cuántos no llegan a conocerse?”, reflexiona Rojas.

Los picos de ansiedad, depresión, desesperación, soledad se manifiestan de manera frecuente en una población que ha estado expuesta a diversos detonantes, uno tras otro, varios a la vez.

La psicóloga Fabiola Rojas cita, como ejemplo, el tema de la soledad, derivada de la salida del país de miembros del núcleo familiar y cómo afecta a los más vulnerables. “Muchos adultos mayores quedaron solos, o como responsables del cuidado de niños cuyos padres emigraron; también adultos jóvenes cuya familia se fue e, incluso, se ha conocido del caso de menores solos en el hogar porque sus padres se vieron forzados a migrar para poder apoyarlos y que, por la situación país, no pueden acudir a un familiar cercano que pueda hacerse cargo de ellos”.

“Se trata de un panorama bastante complicado”, sentencia.

Otro motivo de estrés

La pandemia agudizó una crisis ya existente. “Es otro estrés, otra limitante, una barrera más para el desarrollo pleno; está el escaso acceso a vacunas, falta de transporte y combustible, la incapacidad para comprar insumos de bioseguridad”.

Un panorama adverso, donde todo conspira contra el desarrollo del día a día del ciudadano, quien se encuentra ante diversos dilemas. “Si sales a la calle a trabajar sin protección, porque no tienes para adquirirla, te arriesgas, puedes contagiarte y contagiar a tus seres queridos. Son decisiones difíciles para poder bandearse, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja a la que se suma la crisis sanitaria por la covid-19”.

La crisis eléctrica y sus efectos

Sobre el impacto de la crisis eléctrica en la salud mental de los zulianos, señala Fabiola Rojas, no se ha hecho un estudio.

“Cada región ha sido afectada de forma diferente; en el Zulia, la crisis eléctrica limita la posibilidad del trabajo, la modalidad en remoto se complica por la incidencia de los apagones en la conectividad; en el ámbito de la salud, es notable como afecta en los hospitales y clínicas para la atención de los pacientes y, en los hogares, aquellas personas que están en cama y que requieren cuidados especiales”, detalla.

Para la población de la entidad la exposición a situaciones complejas parece no detenerse. “Es un viejo estrés, porque ya tenemos tiempo con esto, a lo que siguen sumándose otras situaciones que vivimos los ciudadanos”.

¿Qué hacer?

La psicóloga Fabiola Rojas recomienda buscar ayuda apenas se experimenten los síntomas de ansiedad y depresión, al tiempo que comenta sobre la existencia de organizaciones, sin fines de lucro, prestas a brindar atención psicológica a quienes lo requieren.

En el país, está la Federación Venezolana de Psicólogos, Psicólogos sin Fronteras, la Universidad Católica Andrés Bello; en el Zulia está Mülier, que atiende a mujeres víctimas de violencia; Avesa, Azul Positivo, algunos hospitales, como el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, han reabierto sus servicios de psicología y salud mental en general, así como el Hospital de Especialidades Pediátricas.

“Es beneficioso acudir a consulta y darnos un descanso de vez en cuando”, recomienda la psicóloga a los zulianos.

Pudiera parecer ilógico tomar un break en medio una realidad tan demandante, pero es algo necesario, según argumenta nuestra entrevistada. “Aunque sea 5 minutos al día tenemos que parar, tener momentos de calma, para reflexionar hacia dónde vamos, respirar, acordarnos de nosotros mismos, para poder seguir adelante”.

Mantenernos todo el día alertas, con estos niveles de estrés a tope, afecta la salud física y todo se complica más. Para ello también deben preservarse las rutinas y horarios: cuidar los hábitos de sueño, higiene y alimentación es importante.

Finalmente, no descuidar las redes de apoyo. “Mantener la cercanía con nuestros amigos y familiares es la mejor herramienta que tenemos para seguir adelante, porque nos incentivan y alientan; saber que siguen allí, aunque estemos distantes, es un punto clave para disminuir los niveles de angustia. Una caminata con un amigo, un cafecito o un té, o simplemente llamarse y conversar, siempre ayuda a sentirnos mejor”.

